MS 2026.077

Những ngày qua, anh Sùng Sào Lên (SN 1985, ở thôn Tân Tạo, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) luôn túc trực bên giường bệnh của con trai, vừa chăm sóc con, vừa liên tục gọi điện về nhà nhờ người thân vay mượn thêm tiền chạy chữa. Nỗi lo cơm áo vốn đã đè nặng, nay tai họa ập xuống càng khiến gia đình anh thêm khó khăn.

Chàng trai Sùng Văn Nghiêm bị tai nạn giao thông, tính mạng đang nguy kịch

Chiều ngày 14/3, sau khi đi sơn nhà thuê cho một gia đình cùng xã, trên đường trở về nhà, Nghiêm không may gặp tai nạn nghiêm trọng.

Ngay sau đó, Nghiêm được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, rồi nhanh chóng chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, bác sĩ cho biết, Nghiêm bị đa chấn thương nghiêm trọng: chấn thương bụng kín, chấn thương khung chậu, chấn thương hàm mặt và đặc biệt là chấn thương sọ não.

Theo thông tin từ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức, trước đó, Nghiêm đã phải mổ cắt lách cấp cứu ở tuyến dưới.

Do dịch não còn nhiều, các bác sĩ chưa thể tiến hành phẫu thuật tiếp theo, phải điều trị kéo dài với chi phí tốn kém. Hiện Nghiêm đang điều trị bằng thuốc, mặc dù đã tỉnh nhưng trong tình trạng lúc nhớ lúc quên, thường xuyên hoa mắt, chóng mặt.

Gánh nặng viện phí đè nặng gia đình nghèo

Sùng Văn Nghiêm đã lập gia đình có 1 con gái 3 tuổi, hiện vợ đang mang bầu

Để kịp thời cứu con, trước khi chuyển viện, anh Lên đã phải vay nóng 15 triệu đồng từ người thân. Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày điều trị, số tiền này đã cạn kiệt, chỉ đủ để đóng tạm ứng viện phí và mua một phần thuốc men.

Gia đình anh Lên dân tộc Nùng, quanh năm chỉ trông chờ vào nương rẫy cằn cỗi, thu nhập bấp bênh, thiếu trước hụt sau. Nghiêm mới lấy vợ, hiện có con gái 3 tuổi, vợ Nghiêm đang mang thai bé thứ 2 nên chẳng giúp được gì.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Sùng Sào Lên

Hiện tại, trong túi anh Lên không còn đồng nào, trong khi việc điều trị cho Nghiêm vẫn còn kéo dài với chi phí tốn kém. Nghĩ đến đây, người cha nghèo rơi vào trạng thái hoang mang khi không biết bấu víu vào đâu để tiếp tục cứu con.

“Giờ gia đình tôi chẳng biết làm thế nào nữa.…”, anh Lên nghẹn ngào.

Để có thêm điều kiện cứu chữa cho con trai, lúc này, gia đình anh Sùng Sào Lên đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Bạn đọc giúp em Sùng Văn Nghiêm có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.077 (em Sùng Văn Nghiêm) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Sùng Sào Lên (bố của Sùng Văn Nghiêm) theo địa chỉ: Thôn Tân Tạo, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 0349447893.