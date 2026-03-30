MS 2026.079

Ở thôn Nga Nam, xã Lĩnh Toại (tỉnh Thanh Hóa), nhắc đến gia đình anh Phạm Quốc Triệu (SN 1975), nhiều người dân không khỏi nghẹn lòng. Căn nhà nhỏ nơi hai bố con anh Triệu từng sinh sống đã xuống cấp nghiêm trọng từ lâu: tường nứt nẻ, mái dột, đặc biệt không có nổi một cánh cửa để che mưa, chắn gió. Mỗi khi trời mưa, hai bố con lại vội vã sang nhà hàng xóm tá túc.

Cuộc đời anh Triệu vốn nhiều cơ cực. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1975), bị suy thận khi con trai Phạm Quang Khải (SN 2003) mới 5 tuổi. Những năm qua, anh gồng gánh đi làm thuê khắp nơi, chắt chiu từng đồng chạy chữa cho vợ. Thế nhưng bệnh tật không buông tha, đến năm 2015, chị Thơm qua đời, để lại hai bố con trong cảnh mất mát, thiếu thốn.

Nhà không có cửa, anh Triệu phải dùng bạt che chắn trước sân. Ảnh: Lê Dương

Một mình nuôi con, lại mang bệnh do lao động nặng nhọc, sức khỏe anh Triệu ngày càng suy kiệt. Những cơn đau do thoát vị đĩa đệm khiến anh không thể làm việc nặng, thu nhập bấp bênh. Dẫu vậy, người đàn ông ấy vẫn cố gắng từng ngày, chỉ mong con trai có thể sống tiếp.

Không may mắn như bạn bè cùng trang lứa, Phạm Quang Khải lớn lên trong cảnh thiếu thốn cả về sức khỏe lẫn điều kiện sống. Gia đình nghèo nên việc học hành, chăm sóc sức khỏe cho con bị hạn chế. Vì thế, khi trưởng thành, Khải cũng không mạnh khoẻ, không nhanh nhẹn như bạn cùng trang lứa, cuộc sống phụ thuộc vào người cha gầy yếu.

Bố mất, Khải chỉ còn biết nương tựa vào bà ngoại già yếu. Ảnh: Lê Dương

Ngày 11/3 vừa qua, bi kịch một lần nữa ập xuống gia đình Khải. Dù đang đau ốm, anh Triệu vẫn xin đi làm phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Trong lúc làm việc, không may anh bị ngã và tử vong. Tin dữ đến với Khải khi em vừa ra Hà Nội mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm công nghệ được vài ngày.

“Nghe tin bố mất, cháu như chết lặng. Cháu chưa kịp làm gì để báo hiếu thì đã không còn cơ hội nữa…”, bà Nguyễn Thị Kẹo (bà ngoại Khải) nghẹn ngào kể lại.

Theo bà Kẹo, đám tang của anh Triệu được bà con họ hàng và vợ chồng người thím đứng ra lo liệu. Chủ thầu - người thuê anh làm việc - đã hỗ trợ 60 triệu đồng, giúp gia đình trang trải phần nào chi phí.

Bố ra đi đột ngột để Khải một mình đơn độc. Ảnh: Lê Dương

Bà Nguyễn Thị Hằng (người thân gia đình Khải) chia sẻ: “Sau tang lễ, Khải trở về căn nhà cũ trong sự trống trải và lạnh lẽo. Không còn cha, Khải chỉ còn bà ngoại già yếu, sống nương tựa vào người cậu cũng không khỏe mạnh. Chúng tôi chỉ mong có một mái nhà tử tế để cháu Khải có chỗ ở ổn định, chứ nhìn căn nhà ấy ai cũng xót xa”.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Khải, chính quyền địa phương và người dân đã kịp thời động viên, hỗ trợ. Một số mạnh thường quân đã quyên góp tiền, vật dụng thiết yếu giúp em vượt qua giai đoạn trước mắt; trong đó có người kêu gọi được hơn 10 triệu đồng và tặng thêm chiếc giường để em có chỗ nghỉ ngơi.

Ngôi nhà hai bố con Khải ở nhiều năm nay đã xống cấp nghiêm trọng, tường bong tróc loang lổ, không có nổi cánh cửa để che mưa, che nắng. Ảnh: Lê Dương

Ông Ngô Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Lĩnh Toại cho biết, địa phương đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ cháu Khải. Tuy nhiên, nguồn lực còn hạn chế, rất cần sự sẻ chia từ cộng đồng để cháu Khải không phải đơn độc trên chặng đường phía trước.

Giữa căn nhà không cửa, nỗi mất mát và tương lai mịt mờ đang bao trùm lên cuộc đời chàng trai trẻ. Lúc này, em rất cần một mái ấm an toàn và sự chung tay của cộng đồng để có thể tiếp tục sống và hy vọng.

Bạn đọc giúp em Phạm Quang Khải có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.079 (em Phạm Quang Khải) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến em Phạm Quang Khải theo địa chỉ: thôn Nga Nam, xã Lĩnh Toại, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0868110138