Tại các đại lễ Phật đản được tổ chức ở các địa phương, thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã được tuyên đọc; trong đó khẳng định: Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 là dịp để mỗi người con Phật nhìn lại nhằm thấu hiểu hơn bài học sâu sắc từ chính cuộc đời của Đức Thế Tôn và lời dạy thiết thực của Ngài; đồng thời mong muốn chư vị tôn túc, tăng ni, Phật tử thành viên của Giáo hội tiếp tục dấn thân phụng sự trong sự tỉnh thức và an lạc, góp phần trang nghiêm Giáo hội, phát huy truyền thống dân tộc tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam.

CLB thanh thiếu niên Phật tử chùa Quán Sứ trang nghiêm cử hành nghi lễ Phật đản.

Cũng trong dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và chính quyền các địa phương đã đến thăm, chúc mừng chư tôn đức tăng ni, Phật tử. Đây là sự quan tâm, động viên kịp thời, đồng thời thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của Phật giáo trong đời sống xã hội, nhất là trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái và đồng hành cùng dân tộc.

Trong tuần lễ Phật đản, trên cả nước, nhiều hoạt động đã diễn ra như: lễ tụng kinh, lễ rước Phật, lễ tắm Phật Thích Ca sơ sinh, lễ phóng sinh, thả hoa đăng trên sông hồ; diễu hành xe hoa trên các đường phố, diễn văn nghệ, thuyết giảng Phật pháp; thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni, treo cờ, biểu ngữ kính mừng Phật đản.

Trong không khí thiêng liêng của mùa Phật đản, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) sẽ long trọng tổ chức lễ cung rước xá lợi Phật tại chùa Quán Sứ vào ngày 30/5 (ngày 14/4 âm lịch).

Chương trình đại lễ sẽ diễn ra với hai hoạt động chính: Lễ cung rước xá lợi Phật và diễu hành xe hoa từ 19h ngày 30/5/2026 (tức ngày 14/4 âm lịch). Dự kiến có khoảng 30 - 40 xe hoa trang trí hình tượng Phật đản sinh, cùng sự tham gia diễu hành của khoảng 500 chức sắc, tăng ni và tín đồ Phật tử.

Chính lễ Phật đản Phật lịch 2570 bắt đầu từ 8h ngày 31/5/2026 (tức ngày 15/4 âm lịch) tại Trung ương GHPGVN.

Tại TPHCM, tối 24/5, lần đầu tiên tôn tượng Phật ngọc sơ sinh được cung thỉnh trong lễ rước Phật. Pho tượng cao 60cm, nặng 32kg, được chế tác vô cùng tinh xảo từ ngọc hòa điền nguyên khối quý hiếm, khắc họa hình ảnh Thái tử Tất Đạt Đa trong tư thế một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa với thần thái thanh tịnh. Sự kiện thu hút hàng ngàn tăng ni, Phật tử và người dân tham dự.

Chiều 25/5, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng các cơ sở, chức sắc, chức việc tôn giáo tiêu biểu. Đoàn đã đến thăm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN tại chùa Huê Nghiêm. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc mừng đến Đức Pháp chủ, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, tăng ni, Phật tử cả nước nói chung và TPHCM nói riêng đón mùa Phật đản an lành, hạnh phúc.

Đồng chí Trần Lưu Quang ghi nhận, tri ân những đóng góp của tăng ni, Phật tử GHPGVN trong các hoạt động Phật sự, từ thiện, an sinh xã hội; đồng thời khẳng định GHPGVN luôn đồng hành, tham gia tích cực, hiệu quả các chương trình lớn của TPHCM, góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và Hòa thượng Thích Lệ Trang. Ảnh: Việt Dũng

Ở Lâm Đồng, hòa chung không khí hân hoan của người con Phật, sáng ngày 26/5, tại lễ đài chính Ban Trị sự - chùa Linh Sơn (phường Xuân Hương - Đà Lạt), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trang nghiêm tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Nhân dịp này, Ban Trị sự đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: diễu hành xe hoa, thăm tặng quà hoàn cảnh khó khăn, tổ chức chương trình văn hóa - văn nghệ, cầu nguyện hòa bình và những hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Ngày 25/5, tại chùa Quê Hương - Đồng Tháp, Văn phòng Đại diện Phật giáo Khu vực IV đã long trọng tổ chức đại lễ Phật đản trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và thắm tình đạo vị.

Trong không khí thành kính ấy, chư Tôn đức cùng toàn thể hội chúng đã trang nghiêm cử hành nghi thức Khánh đản, tụng kinh cầu quốc thái dân an và thực hiện nghi thức Mộc dục (tắm Phật), thể hiện sự gột rửa thân tâm, nuôi lớn hạt giống từ bi, hướng con người đến đời sống tỉnh thức và an lạc.

Sáng ngày 26/5, tại Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường (Ninh Bình), bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ cùng đoàn về thăm và chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

Trong buổi gặp mặt, bà Trần Thị Minh Nga đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư Tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử tỉnh Ninh Bình nhân mùa Phật đản Phật lịch 2570. Bà ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Phật giáo tỉnh trong việc phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ cùng phái đoàn về thăm và chúc mừng đại lễ Phật đản tới Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình

Việc tổ chức trang trọng đại lễ Phật đản trên khắp mọi miền đất nước không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của nhân dân, còn tiếp tục khẳng định một cách sinh động chính sách nhất quán về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước.

Ảnh: Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành

