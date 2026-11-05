Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đang phải đối mặt với hàng loạt lời kêu gọi luận tội sau khi đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo tạp chí Newsweek, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đang được cho là nhân vật có thể phải chịu trách nhiệm cho những hệ lụy chính trị của đảng Cộng hòa sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

"Hạ nghị sĩ Thomas Massie dự kiến sẽ trình các điều khoản luận tội với ông Hegseth khi Quốc hội trở lại làm việc vào tuần tới. Số nghị sĩ công khai kêu gọi ông Hegseth rời nhiệm sở đã tăng lên kể từ khi kết quả bầu cử hôm thứ Ba được công bố. Thậm chí 2 hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa là Mike Rogers và Dusty Johnson cũng bày tỏ lo ngại về những bất đồng nội bộ tại Lầu Năm Góc", nguồn tin của Newsweek nói ngày 4/11.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: NYT

Hạ nghị sĩ Massie là người đã đệ trình 8 điều khoản luận tội Bộ trưởng Hegseth hồi tháng 9, cáo buộc người đứng đầu Lầu Năm Góc lạm dụng quyền lực khi phát động cuộc chiến với Iran mà không được Quốc hội phê chuẩn.

"Ông Hegseth sẽ sớm bị đối chất. Quan hệ căng thẳng giữa bộ trưởng và các nghị sĩ đang cản trở nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm thông qua gói ngân sách quốc phòng trị giá 1.500 tỷ USD", thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis nhận định.

Về phía đảng Dân chủ, các nhà lập pháp đảng này đã nhiều lần chỉ trích cách ông Hegseth xử lý cuộc xung đột Iran, cách ông sa thải hàng loạt sĩ quan quân đội cấp cao, chính sách với Ukraine và chiến dịch tập kích tàu nghi chở ma túy ở Mỹ Latin khiến ít nhất 240 người thiệt mạng.

Khi được hỏi về vấn đề này, Tổng thống Trump ngày 4/11 đã tái khẳng định sự ủng hộ với bộ trưởng của mình, nói ông Hegseth "đang làm rất tốt". Bộ Chiến tranh Mỹ cũng tuyên bố ông Hegseth sẽ tiếp tục lãnh đạo Lầu Năm Góc đến khi nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc vào ngày 20/1/2029.

Tuy vậy, đang có một số thông tin cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đã thảo luận riêng với các cố vấn về tương lai của Bộ trưởng Chiến tranh. Một kịch bản đang được đồn đoán là ông Hegseth có thể thay thế thượng nghị sĩ Marsha Blackburn tại Thượng viện.