Chiều 3/11, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Giao đơn vị độc lập xây dựng khung giá điện

Về giá điện, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết đây là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm.

Dự thảo luật quy định giá điện được hình thành theo cơ chế thị trường nhưng có sự điều tiết của Nhà nước, phù hợp với cấp độ phát triển của thị trường điện cạnh tranh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Bộ trưởng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là giá điện phải phản ánh chi phí hợp lý, hợp lệ và vận hành theo cơ chế thị trường.

Hàng năm, trước khi kết thúc năm tài chính, EVN phải công bố kết cấu chi phí. Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cùng Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán, đánh giá chi phí và công bố các chi phí này minh bạch trên website của Bộ Công Thương.

Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu chiều nay

Với khung giá phát điện, Bộ trưởng cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, giao cho một đơn vị độc lập, không nằm trong các đơn vị phát điện và thực hiện các hoạt động điện lực trực thuộc cơ quan quản lý nhà nước, xây dựng khung giá điện nhằm vừa bảo đảm tính độc lập, vừa bảo đảm tính khách quan và kịp thời.

Về chính sách hỗ trợ tiền điện, theo quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện đã quy định rất rõ về cơ cấu biểu giá và mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách cho các đối tượng yếu thế, với mức tương đương 30 số điện theo giá điện ở bậc một.

Về xóa bỏ bù chéo giá điện, dự thảo luật đã quy định giao Thủ tướng quyết định lộ trình dựa trên đánh giá tác động một cách đầy đủ.

Bộ trưởng cho biết lộ trình xóa bỏ bù chéo bao gồm cả đối tượng và vùng, miền, "chúng ta phải đánh giá một cách rất kỹ lưỡng đối với từng nhóm đối tượng, từng vùng, miền”.

Về quy hoạch điện và tổ chức thực hiện quy hoạch, đây là vấn đề được rất nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, đặc biệt là tiến độ triển khai và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Quy hoạch điện VIII.

Bộ trưởng thông tin sau hơn 3 năm triển khai Quy hoạch điện VIII, đến nay mới đưa vào vận hành thương mại khoảng 5% công suất nguồn do còn nhiều vấn đề.

Trong quá trình sửa đổi luật, Chính phủ đã triển khai các nội dung để bảo đảm tính đồng bộ giữa nguồn điện, lưới điện và nhu cầu phụ tải, đồng thời linh hoạt trước các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, dự thảo quy định các yêu cầu cơ bản về quy hoạch điện và cập nhật các phụ tải lớn, cơ cấu nguồn điện nền, nguồn linh hoạt và công suất dự phòng để cụ thể hóa khi lập quy hoạch theo từng thời kỳ.

Chính phủ cũng đang chỉ đạo Bộ Công Thương triển khai cập nhật và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII nhằm phù hợp với các điều kiện cũng như pháp luật sửa đổi trong thời gian qua.

Không thể để người dân gánh mọi rủi ro đầu tư điện

Về cơ chế đầu tư và phát triển nguồn điện, lưới điện, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng chia sẻ đây cũng là một trong những nội dung rất quan trọng do còn nhiều vướng mắc trong thủ tục đầu tư cũng như cơ chế.

Những nguồn điện lớn, nguồn điện nền như điện LNG khi triển khai còn vướng mắc. Vì vậy, trong lần sửa đổi luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đã đưa vào các nội dung nhằm kiểm soát rủi ro của các bên liên quan.

Về triển khai các dự án LNG, Bộ trưởng cho biết có 18 dự án điện khí LNG nhưng việc triển khai trên thực tế khá khó khăn. Dự luật đã đưa ra cơ chế để có sự chia sẻ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khi đầu tư lớn, nhưng cũng phải bảo đảm chia sẻ rủi ro với Nhà nước.

“Không thể tất cả những rủi ro trong quá trình đầu tư lại được chuyển sang phía Nhà nước và cuối cùng được tính vào chi phí của người dân”, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Chính vì vậy, trong cơ cấu giá cũng đã đưa ra cơ cấu giá về công suất để bảo đảm tính dự phòng, bảo đảm đủ công suất và bảo đảm cho nhà đầu tư. Khi đầu tư các nguồn điện nền, nguồn điện lớn, lúc đưa vào vận hành, ngoài phần công suất khả dụng được huy động theo thị trường thì vẫn có thể được tính toán phần chi phí liên quan đến công suất.

Với các thủ tục trong đàm phán hợp đồng mua bán điện, dự thảo luật cũng đã đưa ra cơ chế đàm phán hợp đồng mua bán điện căn cứ trên kết quả đấu thầu dự án và giá điện nằm trong khung giá điện.

Bộ trưởng khẳng định đây là cơ sở quan trọng để triển khai ký kết hợp đồng, tránh thời gian đàm phán kéo dài.