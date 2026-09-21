Sáng 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo luật sửa đổi các quy định về mua bán điện trực tiếp giữa khách hàng sử dụng điện lớn và đơn vị phát điện, theo hướng mở rộng đối tượng tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (là đơn vị bán lẻ điện và giao Chính phủ quy định quy mô, điều kiện cụ thể).

Chính phủ đề xuất bổ sung quy định các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện; làm rõ thời điểm bên bán điện có quyền ngừng cấp điện trong trường hợp bên mua điện không trả tiền điện theo thỏa thuận tại hợp đồng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn thay mặt Chính phủ trình bày tờ trình. Ảnh: Media QH

Dự thảo luật cũng sửa đổi, làm rõ các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện theo kế hoạch của bên bán điện, bên mua điện và tổ chức, cá nhân liên quan. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, phương pháp xác định cũng như mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại.

Về cơ chế giá điện, dự thảo bổ sung quy định về việc áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép, bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Công Thương phê duyệt khung giá bán buôn điện; bổ sung điều khoản chuyển tiếp về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng cơ sở lưu trú du lịch.

Dự thảo bám sát hơn định hướng xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng tại Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị theo hướng xây dựng “lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện”.

Thẩm tra sơ bộ tờ trình dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành nguyên tắc giá điện phản ánh chi phí hợp lý, hợp lệ, tạo điều kiện huy động nguồn lực đầu tư, từng bước xóa bỏ bù chéo và phát triển thị trường điện cạnh tranh.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải trình bày thẩm tra. Ảnh: Media QH

Tuy nhiên, theo cơ quan thẩm tra, cách quy định như dự thảo về giá hợp đồng mua bán điện phải “bảo đảm thu hồi đầy đủ” chi phí, vốn đầu tư và lợi nhuận hợp lý có thể được hiểu là Nhà nước bảo đảm kết quả tài chính cho nhà đầu tư.

Chính phủ cần thể hiện rõ nội dung “giá điện được hình thành trên cơ sở chi phí hợp lý, hợp lệ, hiệu quả đầu tư, mức độ rủi ro và điều kiện thị trường”, đặc biệt, không chuyển toàn bộ rủi ro đầu tư, kinh doanh sang Nhà nước, bên mua điện hoặc người sử dụng điện.

Với quy định khi giá bán điện chưa kịp điều chỉnh để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội thì Nhà nước có cơ chế bù đắp chi phí hợp lý, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ nguồn, phương thức, thời điểm xác nhận và xử lý chi phí, tránh cách hiểu mặc nhiên phát sinh nghĩa vụ của ngân sách Nhà nước.

Việc xóa bỏ bù chéo cũng phải làm rõ phạm vi, đối tượng và lộ trình; tách bạch với chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ chính sách và các địa bàn khó khăn, bảo đảm nguồn lực công khai, minh bạch.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu kết luận. Ảnh: Media QH

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực nhằm thể chế hóa đầy đủ kịp thời những chủ trương mới của Trung ương, Bộ Chính trị.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý rà soát kỹ phạm vi sửa đổi, bảo đảm chỉ sửa đổi những nội dung thực sự cần thiết, có đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án luật tại kỳ họp thứ hai, sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, giải trình theo kết luận của phiên họp.