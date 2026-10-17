Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, khi phát hiện gian lận ở đồng hồ điện, nước hoặc cột đo xăng dầu, phải làm rõ trách nhiệm hoàn trả, bồi thường, bảo vệ quyền lợi của người dân.

Sáng 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Phát biểu tại tổ TP Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhìn nhận đây đều là những lĩnh vực phát triển rất mới trong khi quy định pháp luật hiện hành, chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển.

Về đo lường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đây là lĩnh vực chuyên môn sâu nhưng tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân và năng lực phát triển đất nước.

"Cuộc sống hằng ngày của người dân va chạm rất nhiều như: tiền điện, tiền nước, chất lượng sản phẩm công nghệ... cần những chỉ số đo đạc chính xác và đáng tin cậy. Sai lệch về đo lường có thể gây thiệt hại cho người dân, làm doanh nghiệp mất thị trường, thậm chí ảnh hưởng đến những quyết định rất quan trọng liên quan đến sinh mạng, đời sống, vi phạm hay không vi phạm pháp luật, thật hay giả...", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại tổ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho hay, sửa luật cần đảm bảo công bằng trong giao dịch, nâng cao năng suất chất lượng và năng lực làm chủ công nghệ.

Về bưu chính, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vấn đề bưu chính truyền thống gắn với bưu điện nhà nước quản lý hiện nay còn phù hợp hay không. Bưu chính đã phát triển thành thương mại điện tử, giao nhận số, giao nhận xuyên biên giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu mục đích tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo quản lý nhà nước, công bằng, đúng quy định pháp luật khi vừa qua có sự lợi dụng về bưu chính.

Khi người mua và người bán không cần gặp nhau trực tiếp thì các khâu trung gian, chu trình vận chuyển như thế nào để không tạo kẽ hở cho tội phạm lợi dụng. Cùng với đó là sự phát triển của giao hàng bằng hình thức mới như phương tiện bay không người lái, giao hàng đến tận nơi, chất lượng bảo đảm như thế nào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nghiên cứu thêm khái niệm "bưu chính" trong bối cảnh phát triển thương mại điện tử, sản xuất và tiêu dùng. Ông cũng đề nghị làm rõ vai trò của bưu chính trong hạ tầng thiết yếu của quốc gia, của nền kinh tế số.

Bảo vệ đến cùng quyền lợi của người dân

Góp ý cụ thể vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định phải phát triển năng lực đo lường, phục vụ nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế.

"Muốn làm chủ công nghệ phải có khả năng đo, kiểm chứng chất lượng sản phẩm. Đo lường không theo kịp thì nghiên cứu khó đi đến sản xuất, doanh nghiệp khó tham gia sâu vào chuỗi giá trị. Chính sách phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường phải đáp ứng yêu cầu này", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phân tích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, không để doanh nghiệp tuân thủ tốt bị kiểm tra nhiều lần, còn nơi có dấu hiệu gian lận thì lại không phát hiện được

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ đầu tư thiết bị phải gắn với đào tạo chuyên gia, kinh phí vận hành và nhu cầu sử dụng, tránh việc mua sắm thiết bị hiện đại nhưng không sử dụng được hoặc không có người sử dụng dẫn đến lãng phí.

"Không để doanh nghiệp tuân thủ tốt bị kiểm tra nhiều lần, còn nơi có dấu hiệu gian lận thì lại không phát hiện được", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý bảo vệ đến cùng quyền lợi của người dân khi có sai lệch, gian lận đo lường.

Dự thảo luật xác định trách nhiệm bồi thường khi vi phạm đo lường gây ra thiệt hại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vấn đề "người dân thực hiện quyền đó như thế nào".

"Khi phát hiện ra đồng hồ điện, nước hoặc cột đo xăng dầu bị gian lận cần xác định thời gian, phạm vi ảnh hưởng, số lượng tiền thu sai và trách nhiệm hoàn trả, bồi thường, không thể để chỉ xử phạt xong mà quyền lợi của người bị hại vẫn chưa được giải quyết", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Những vấn đề liên quan đến thiết bị, phương thức đo lường và việc lợi dụng các kẽ hở trong đo lường đòi hỏi phải luôn đề cao trách nhiệm, bảo đảm quyền lợi của người dân được đặt lên hàng đầu.

Với Luật Bưu chính, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mở rộng không gian phát triển, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng và quản lý đúng trách nhiệm. Thực tế có tới 4-5 bộ liên quan quản lý lĩnh vực này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phân định rõ ranh giới và chức năng quản lý, vì “nhiều bộ quản lý là doanh nghiệp khổ”.

Ông lưu ý quy định cơ chế tiếp nhận, giải quyết khiếu nại và bồi thường thuận tiện, có thời hạn rõ ràng. Việc bồi thường phải hài hòa giữa quyền lợi khách hàng với đặc thù dịch vụ cước thấp, giá trị cao (có lựa chọn khai giá, bảo hiểm); cần làm rõ trách nhiệm đối với lực lượng trung gian (shipper), việc thu tiền hộ (COD) và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chuyển đổi số trong bưu chính phải giúp truy vết, nâng cao chất lượng và giảm chi phí.