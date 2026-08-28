Theo Cổng TTĐT Chính phủ, báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty và chủ đầu tư đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án.

Nhiều dự án nguồn và lưới điện đã có chuyển biến tích cực so với thời điểm cuối năm 2025, đặc biệt là các dự án thuộc Chuỗi khí - điện lô B và các dự án thủy điện, nhiều dự án nhiệt điện LNG đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư, đang triển khai đồng thời các thủ tục chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thu xếp vốn và đàm phán các hợp đồng thương mại.

Với các dự án lưới điện, nhiều công trình truyền tải quan trọng đang được đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư và thi công nhằm đáp ứng yêu cầu giải tỏa công suất các nguồn điện, nâng cao năng lực truyền tải, một số dự án đã hoàn thành, đóng điện góp phần đảm bảo cung ứng điện.

Tuy nhiên, nhìn chung tiến độ thực hiện nhiều dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Một số dự án tiếp tục chậm do nhiều nguyên nhân.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng nếu không có giải pháp quyết liệt, nhiều dự án có nguy cơ không đáp ứng tiến độ đưa vào vận hành theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, ảnh hưởng đến mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn 2028-2030.

Cụ thể, với các dự án nhà máy nhiệt điện, công tác chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư, xây dựng mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Hầu hết các dự án nhà máy nhiệt điện LNG đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa khởi công xây dựng. Công tác đàm phán hợp đồng mua bán điện (PPA) gặp nhiều khó khăn.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến tiến độ các dự án nếu không được sự quan tâm của các địa phương.

Phó Thủ tướng thường trực chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm ngành năng lượng. Ảnh: VGP

Với các dự án nhà máy thủy điện, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư thường kéo dài do vướng mắc về đơn giá đền bù, xác định nguồn gốc đất đai, chênh lệch giá trị đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hoặc người dân chưa đồng thuận với phương án bố trí khu tái định cư. Các dự án thủy điện thường nằm ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, liên quan đến diện tích lớn đất rừng tự nhiên, rừng phòng hộ. Việc xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định thường mất nhiều thời gian.

Các dự án lưới điện có khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, gây ảnh hưởng đến tiến độ. Bên cạnh đó, công tác thi công gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết phức tạp, đơn giá vật tư, nhân công biến động…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu không được để thiếu điện trong mọi tình huống, phải sản xuất đủ điện để đáp ứng cho yêu cầu phát triển, nhất là yêu cầu về tăng trưởng 2 con số.

Phát triển hệ thống điện phải phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương, quy hoạch ngành. Quy hoạch điện VIII đã có, phải tổ chức triển khai thực hiện tốt; vướng mắc, khó khăn đến đâu, phải được tháo gỡ, giải quyết kịp thời đến đó.

Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố một mặt phải chủ động giải quyết tất cả vướng mắc, khó khăn theo thẩm quyền; một mặt phải tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng trong xử lý, kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Chỉ đạo một số nội dung, nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng thường trực cho biết sau cuộc họp này, Văn phòng Chính phủ sẽ cùng với Bộ Công Thương chuẩn bị thông báo kết luận cuộc họp đối với từng vấn đề như: Bộ Công Thương làm gì, các bộ các ngành hỗ trợ gì, UBND các tỉnh, thành phố làm gì, EVN làm gì và các tập đoàn, cơ quan, đơn vị làm gì để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án theo đúng yêu cầu tiến độ, chất lượng đề ra.





