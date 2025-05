Tại buổi tiếp đón, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ sự vui mừng khi ông Ramin Mammadov - Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về các hiệp hội tôn giáo Azerbaijan đến thăm Việt Nam vào thời điểm này để tham dự Đại lễ Vesak 2025.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam mới thành lập Bộ Dân tộc - Tôn giáo với mục tiêu sẽ chăm lo tốt hơn cho vấn đề dân tộc và tôn giáo, thúc đẩy và tăng cường chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực này.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tiếp đón Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về các hiệp hội tôn giáo Azerbaijan sáng 6/5

Ông Ramin Mammadov cho biết rất vui mừng và trân trọng cảm ơn khi được mời và tiếp đón nồng hậu tại Đại lễ Vesak lần này.

Theo ông Ramin Mammadov, Việt Nam là bạn bè lâu đời của Azerbaijan và mối quan hệ này tiếp tục được duy trì. Đặc biệt, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới đây sẽ củng cố hơn nữa quan hệ giữa 2 nước.

Ông Ramin Mammadov cũng mong muốn 2 bộ quản lý Nhà nước về dân tộc và tôn giáo của Việt Nam và Azerbaijan sẽ ký một biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 bên. Trên cơ sở của biên bản ghi nhớ này, 2 bên sẽ trao đổi và học hỏi lẫn nhau, đặc biệt là sẽ giao lưu về văn hóa, tôn giáo để chuyển giao cho thế hệ mai sau những giá trị tốt đẹp nhất.

“Đất nước chúng tôi có truyền thống văn hóa rất lâu đời và muốn quảng bá các nét văn hóa đến bạn bè thế giới. Chúng tôi cũng mong muốn các nước, trong đó có Việt Nam, góp phần quảng bá những nét văn hóa của Azerbaijan đến bạn bè thế giới. Đặc biệt, chúng tôi mong Việt Nam ủng hộ sáng kiến của Azerbaijan trong các vấn đề về phát triển tôn giáo” - ông Ramin Mammadov nói.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung

Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về các hiệp hội tôn giáo Azerbaijan cũng mong muốn thành lập một diễn đàn đối thoại để cùng nhau giới thiệu những nét văn hóa độc đáo và những nét tôn giáo độc đáo của mỗi nước.

Đáp lời Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về các hiệp hội tôn giáo Azerbaijan, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá rất cao và chúc mừng mối quan hệ giữa 2 bên trong suốt chặng đường vừa qua.

“Tôi mong quan hệ giữa 2 nước ngày càng tốt đẹp. Tôi cũng biết Azerbaijan đang rất quan tâm vấn đề phát triển tôn giáo, và tôn giáo cũng ngày càng phát triển ở đất nước các bạn. Tôi tin tưởng sau chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm, 2 nước sẽ đưa mối quan hệ lên tầm cao mới” - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về các hiệp hội tôn giáo Azerbaijan

Bộ trưởng cũng cho hay Việt Nam là đất nước chịu nhiều đau thương sau chiến tranh. Do đó, Việt Nam rất trân trọng độc lập, tự do trong cuộc sống cũng như tự do tôn giáo.

“Chúng tôi vừa kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. Có được thành quả đó, chúng tôi phải trả giá rất lớn với 1,2 triệu liệt sĩ, 800 nghìn thương binh, và vết thương chiến tranh vẫn tiếp tục tiếp diễn sang thế hệ thứ 3 của đất nước.

Vì vậy, trước đề xuất của Azerbaijan, chúng tôi rất ủng hộ và mong muốn sẽ thiết lập mối quan hệ sâu sắc, bền chặt và cụ thể hơn trong vấn đề dân tộc và tôn giáo” - Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng cảm ơn lời mời từ phía Azerbaijan, nhận lời sẽ thăm Azerbaijan qua con đường ngoại giao.