Hôm nay, ông Trần Thế Cương cùng các đại biểu HĐND TP Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 30 tiếp xúc cử tri các xã Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng, Quang Minh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND thành phố khóa 17.

Tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh, cho biết kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND TP dự kiến xem xét 43 nội dung, gồm 27 nghị quyết và 16 báo cáo.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh Nguyễn Thanh Liêm

Trao đổi với cử tri, ông Trần Thế Cương nói, Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ, nhiều công trình, dự án đầu tư được triển khai sôi động. Trong hai tuần qua, ông thay mặt lãnh đạo thành phố tiếp các đoàn địa phương đến học tập kinh nghiệm triển khai dự án Vành đai 4.

Theo ông Cương, nhiều dự án tồn tại hơn 20 năm nay đã được khơi thông và triển khai nhanh. Các tuyến đường vành đai đều có tiến độ giải phóng mặt bằng chuyển biến rõ.

“Để làm được việc này phải có cơ chế, chính sách phù hợp, có sự đồng thuận của nhân dân, cử tri và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị”, ông Cương nói.

Hà Nội đang bước vào giai đoạn phải tăng tốc

Một dấu mốc quan trọng khác, theo ông, là Hà Nội đã hoàn thành Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và sẽ công bố vào ngày 29/6.

Thành phố cũng đang đẩy mạnh tái thiết đô thị, khởi công nhiều dự án nhà ở xã hội để phục vụ người dân chưa có điều kiện mua nhà thương mại. Cùng với TP.HCM, Đà Nẵng và một số đô thị lớn, Hà Nội triển khai mô hình nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Ông Cương nhấn mạnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phải tăng tốc trong thu hút đầu tư, xử lý điểm nghẽn và triển khai các dự án lớn. “Trước đây thường nói Hà Nội không vội được đâu, nhưng bây giờ Hà Nội không vội không được”, ông nói.

Với các dự án chậm tiến độ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP cho biết thành phố sẽ kiên quyết thu hồi. Tại Quang Minh, Tiến Thắng và các xã thuộc huyện Mê Linh cũ, dự án nào chậm triển khai thì chính quyền địa phương phải đề xuất thành phố thu hồi.

Hiện, Hà Nội đang rà soát các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, chậm giải phóng mặt bằng để xem xét thu hồi. Thời gian tới, thành phố sẽ trình HĐND danh mục các dự án chậm tiến độ. Theo phân cấp, Chủ tịch UBND TP sẽ ký quyết định thu hồi các dự án này.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư sắp tới, Hà Nội sẽ đón nhiều tổ chức tài chính, quỹ đầu tư quốc tế, trong đó có đối tác từ Ả Rập, doanh nghiệp công nghệ sinh học của Mỹ và nhiều tổ chức kinh tế lớn. Ngày 29/6, thành phố sẽ tổ chức hội nghị và trao giấy chứng nhận đầu tư cho nhiều dự án.

Theo ông Cương, thời gian tới Hà Nội tiếp tục triển khai hàng loạt dự án lớn về hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, thoát nước, phòng chống lụt bão, trục cảnh quan sông Hồng...

Ông cho rằng, những dự án này nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đã được đặt ra trong nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 18, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Nguyễn Kế Thống, thôn 2 Hạ Lôi, xã Mê Linh, kiến nghị thành phố nghiên cứu chính sách hỗ trợ phù hợp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do sắp xếp bộ máy, chưa đủ điều kiện về trình độ, bằng cấp.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri

Trả lời nội dung này, ông Cương cho biết HĐND TP đã ban hành Nghị quyết 21 ngày 2/6/2024, quy định về tổ chức, hoạt động, chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Nghị quyết cũng quy định chính sách với người nghỉ công tác do không đáp ứng điều kiện về trình độ, tuổi, sức khỏe hoặc các điều kiện khác. Qua trao đổi với lãnh đạo một số địa phương như Quang Minh, Tự Lập, ông Cương cho biết nhiều trường hợp đã được hỗ trợ khoảng 30-50 triệu đồng, tùy điều kiện cụ thể và theo quy định hiện hành.