Trung tâm Dữ liệu Quốc gia – nền tảng cốt lõi cho kỷ nguyên số Trước đó, ngày 25/2/2025, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố thành lập Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Đây là trung tâm dữ liệu được Chính phủ giao Bộ Công an xây dựng, quản lý, khai thác và vận hành, nhằm tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích và điều phối dữ liệu của các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật. Trung tâm đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành kho dữ liệu về con người và kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia. Dữ liệu tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia là nền tảng cốt lõi cung cấp các dịch vụ liên quan đến dữ liệu, hỗ trợ hoạch định chính sách, thúc đẩy phát triển Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trung tâm cũng cung cấp hạ tầng công nghệ cho các tổ chức chính trị - xã hội, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ quan có nhu cầu khai thác, vận hành, nâng cao hiệu quả và đảm bảo an ninh mạng. Việc thành lập Trung tâm Dữ liệu Quốc gia cùng với sự ra mắt Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia là những bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số, thúc đẩy nền kinh tế dữ liệu và xây dựng kỷ nguyên số bền vững cho đất nước.