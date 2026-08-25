Cùng tham dự có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ và các vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Đón tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN); Hòa thượng Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức Giáo hội.

Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo trao tặng lẵng hoa chúc mừng chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN, tăng ni cả nước. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tại buổi gặp, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang ghi nhận, đánh giá cao những hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời gian qua.

Bộ trưởng nhấn mạnh, lễ Vu Lan không chỉ là ngày lễ truyền thống của Phật giáo mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Đây là dịp để mỗi người hướng về cội nguồn, tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân có công xây dựng và bảo vệ đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang chúc mừng chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN nhân mùa Vu Lan - báo hiếu Phật lịch 2570. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng gửi lời chúc chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng ni, phật tử trong và ngoài nước đón mùa Vu Lan - báo hiếu an lạc, trọn vẹn.

Phát huy tinh thần báo hiếu, báo ân của mùa Vu Lan, Bộ trưởng đề nghị Giáo hội tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp thông qua các hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Ông cũng mong lãnh đạo Giáo hội tiếp tục hướng dẫn tăng ni, phật tử tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng; đồng hành cùng dân tộc theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cùng đoàn đã tới thăm, chúc mừng nhân mùa Vu Lan - báo hiếu.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu thông tin về kết quả tổ chức Đại lễ Phật đản và công tác chuẩn bị đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031 tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra từ ngày 5-7/11 tới tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TPHCM, với chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”.