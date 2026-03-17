Chiều nay, trong khuôn khổ các hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Quảng Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đã làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường báo cáo kết quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác biên phòng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026 của tỉnh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại cuộc làm việc.

Tỉnh ủy Quảng Ninh xác định chủ đề năm nay là "Đột phá trong tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương"; triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh ở cấp độ địa phương, không để bị động, bất ngờ.

Tỉnh cũng sẽ triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Đánh giá cao những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh của Quảng Ninh trong năm 2025, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chính quyền tỉnh thời gian tới tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Tỉnh Quảng Ninh cần chỉ đạo các lực lượng tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ bảo vệ hiệu quả biên giới, bảo vệ an ninh nội địa trong bối cảnh nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới đặt ra những yêu cầu đòi hỏi cao hơn; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, giữ vững biên giới, biển đảo.

Trước đó, sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì đoàn công tác Bộ Quốc phòng tổng duyệt các hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Bộ Quốc phòng đã tổng duyệt tại các địa điểm khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái, trạm y tế hữu nghị xã Hải Sơn, trường THPT Trần Phú, đồn biên phòng Trà Cổ, khách sạn Viktor Legends.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tin tưởng với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo, giao lưu lần thứ 10 sẽ diễn ra thành công, góp phần thúc đẩy hợp tác và tình hữu nghị giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu Trung Quốc do Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc làm trưởng đoàn. Các hoạt động sẽ diễn ra tại Việt Nam ngày 18/3 và tại Trung Quốc ngày 19/3.