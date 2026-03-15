Chiều nay, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao đổi chiến lược với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhân dịp hai nước tổ chức phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương và hội nghị lần thứ nhất đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc.

Nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Vương Nghị thăm lại Việt Nam, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao ý nghĩa của việc hai nước tổ chức trao đổi chiến lược giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao, thể hiện mức độ tin cậy chính trị, gắn kết chiến lược cao và hợp tác toàn diện, thực chất giữa hai nước.

Chúc mừng thành công của kỳ họp thứ 4 Lưỡng hội khóa 14 và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc thời gian qua, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ Việt Nam tin tưởng, ủng hộ Trung Quốc phát triển mạnh mẽ và có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam, Bộ trưởng Vương Nghị chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội 14 của Đảng; khẳng định Trung Quốc luôn ủng hộ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm lãnh đạo đất nước Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới, to lớn hơn. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường tin cậy chiến lược, cùng nhau phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thống nhất đánh giá về những bước tiến triển rất tích cực, toàn diện của quan hệ Việt - Trung, hai Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí cho rằng cơ quan ngoại giao hai nước cần bám sát nhận thức chung cấp cao, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai tốt việc làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng “6 hơn”.

Hai nước cần chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp; đồng hành cùng với các bộ, ngành, địa phương tạo những đột phá mới trong hợp tác, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị hai bên nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững, mở rộng nhập khẩu tối đa hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam.

Việt Nam và Trung Quốc cần đẩy nhanh kết nối chiến lược; tăng cường đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong hợp tác công nghiệp, phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh năng lượng; tăng thêm số lượng học bổng cho Việt Nam, tập trung vào các ngành như khoa học cơ bản, công nghệ cao.

Ông Lê Hoài Trung cũng đề nghị hai bên khuyến khích hơn hợp tác thực chất giữa các địa phương, tăng cường hợp tác du lịch, phấn đấu gia tăng lượng khách du lịch đến mỗi nước, đẩy mạnh hợp tác văn hóa.

Đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Bộ trưởng Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao; đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư.

Trung Quốc sẵn sàng khuyến khích các doanh nghiệp lớn có thực lực mở rộng đầu tư vào Việt Nam; sẽ cung cấp thêm các suất học bổng song phương và đa phương dành cho du học sinh Việt Nam; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch.

Hai bên trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.