Quốc hội sáng nay thảo luận ở tổ về dự thảo Luật Quy hoạch (sửa đổi) và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại tổ Cần Thơ, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết dự thảo nêu định hướng phát triển vùng đô thị Cần Thơ là xây dựng hệ thống đô thị, trong đó TP Cần Thơ là đô thị trung tâm lõi kết nối với các đô thị lân cận; trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, tài chính, ngân hàng, du lịch, cảng biển, kinh tế biển, cảng hàng không quốc tế.

“Chúng tôi muốn ghi luôn vào đây là xây dựng và phát triển cảng biển Trần Đề vì vùng đô thị Cần Thơ có dự kiến cảng Trần Đề, chưa có cảng nào khác” - đại biểu đề nghị.

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh. Ảnh: Quốc hội

Dự thảo nêu: “Phát triển TP Cần Thơ thành cực tăng trưởng, thúc đẩy phát triển toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long”. Tuy nhiên, theo đại biểu, cần rà soát đối chiếu lại với Nghị quyết 59 để đảm bảo phù hợp, bởi Nghị quyết 59 xác định: “Phát triển TP Cần Thơ thành cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò đô thị hạt nhân, động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung đầy đủ nội dung này, bởi đây cũng là quan điểm được xác định trong văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng quan điểm, đại biểu Đào Chí Nghĩa cũng nhấn mạnh tính cần thiết của việc bổ sung đầu tư cảng Trần Đề vào danh mục các dự án quốc gia, đồng thời xem xét mở rộng cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Theo ông, đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về hạ tầng giao thông của đồng bằng sông Cửu Long, qua đó thúc đẩy vai trò trung tâm vùng của thành phố.

Đại biểu Đào Chí Nghĩa. Ảnh: Quốc hội

Liên quan đến danh mục các dự án quan trọng quốc gia trong đầu tư, dự thảo có liệt kê các dự án trọng điểm quốc gia, trong đó có tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ. Dự thảo mới chỉ xác định dự án này ở mức độ “nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư”.

Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và ý kiến của Bộ Xây dựng, tuyến đường sắt từ TPHCM đến Cần Thơ để kết nối đồng bằng sông Cửu Long được xác định là trục logistics hết sức quan trọng. Do đó, đại biểu đề nghị không chỉ dừng lại ở mức nghiên cứu chuẩn bị đầu tư mà cần nâng lên thành dự án ưu tiên để chuẩn bị đầu tư.

Ông chia sẻ đây cũng là mong muốn rất lớn của cử tri TP Cần Thơ nói riêng và cử tri đồng bằng sông Cửu Long nói chung, nhằm kết nối với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Quy hoạch vùng giống nhau sẽ thành "gai quả mít"

Chia sẻ về quy hoạch cảng Trần Đề, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết đây là vấn đề “rất trăn trở”. Theo ông Thắng, ngay từ khi còn ở Bộ Giao thông vận tải, ông đã bàn với lãnh đạo TP Cần Thơ tìm cách kêu gọi, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng cảng Trần Đề.

“Phải kêu gọi doanh nghiệp vào xây dựng và khai thác mới hiệu quả, còn nếu chúng ta đứng ra làm thì rất khó”, ông Thắng khẳng định.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: Quốc hội

Với cảng Trần Đề, Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh cần quan tâm đầu tư hạ tầng và phải có cơ chế chính sách để kêu gọi, khuyến khích doanh nghiệp. Thẩm quyền này đã được phân cấp rất nhiều cho TP Cần Thơ.

Cùng với việc đầu tư cảng, theo ông Thắng, việc xuất hàng hóa gì qua cảng cũng là vấn đề.

“Với một cảng lớn như Trần Đề, nếu đầu tư 'ra tấm ra món' thì phải mất hàng tỷ USD, nếu không muốn nói là mất 2-3 tỷ USD. Nếu tư nhân bỏ tiền ra làm, vấn đề hàng hóa như thế nào thì nhà đầu tư mới hoàn vốn và kinh doanh có hiệu quả?”, ông Thắng nêu vấn đề.

“Đó là lý do mà dù thời gian rất dài nhưng vẫn chưa thu hút được các doanh nghiệp, mặc dù chúng ta sẵn sàng có doanh nghiệp đầu tư hạ tầng”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Về định hướng phát triển của vùng, trong đó có vùng đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng Tài chính nhận định “cũng là bài toán rất nan giải”. Ông cho rằng cùng với tập trung vào lúa gạo hay nuôi trồng thủy hải sản, có thể tính tới phát triển kinh tế bằng công nghiệp chế biến, chế tạo.

Cũng theo Bộ trưởng Tài chính, khi đặt ra 6 vùng và có sự phân vai thì phải tính toán dựa trên tiềm năng và thế mạnh của từng vùng, gắn với từng địa phương trong vùng đó. “Nếu cái gì cũng đưa vào, vùng nào cũng giống nhau thì thành gai quả mít”, Bộ trưởng Tài chính ví von.