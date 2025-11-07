Về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, quy hoạch được điều chỉnh nhằm phù hợp với bối cảnh mới sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Bộ trưởng, quy hoạch đã điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%/năm trở lên, tốc độ tăng năng suất lao động đạt trên 8,5%/năm; đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,78…

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình. Ảnh: Quốc hội

Vùng kinh tế - xã hội theo phương án đã được cấp có thẩm quyền thông qua gồm 6 vùng, trong đó 2 vùng có sự thay đổi căn bản so với trước đây là vùng Bắc Trung Bộ gồm 5 tỉnh, thành phố (từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế) và vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm 6 tỉnh, thành phố (từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Lâm Đồng).

Quy hoạch tổng thể bổ sung vùng động lực Bắc Trung Bộ bao gồm các địa bàn ven biển của 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh.

Vùng trung du và miền núi phía Bắc gồm 9 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La Vùng đồng bằng sông Hồng gồm 6 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh Vùng Bắc Trung Bộ gồm 5 tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm 6 tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng Vùng Đông Nam Bộ gồm 3 tỉnh, thành phố TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh Vùng ĐBSCL gồm 5 tỉnh, thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau

Bộ trưởng Tài chính cho biết, quy hoạch bổ sung định hướng tăng cường hạ tầng kết nối các đô thị trung tâm tại các tỉnh, thành phố mới sáp nhập gắn với chia sẻ hợp lý vai trò, chức năng; định hướng phát triển TPHCM trở thành siêu đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm, vươn tầm quốc tế.

Với các ngành kinh tế quan trọng thì định hướng phát triển nhanh các ngành kinh tế góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số; tập trung phát triển các ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược; phát triển các cụm ngành công nghiệp quy mô lớn, các mô hình khu công nghiệp hiện đại.

Về phát triển hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật bổ sung định hướng về nâng tầm các cơ sở giáo dục đại học, phát triển bệnh viện chuyên sâu tại các tỉnh, thành phố, đầu tư cho y tế xã. Hạ tầng xã hội cũng được bổ sung định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng các tổ hợp văn hóa sáng tạo tầm cỡ.

Hạ tầng xã hội và kỹ thuật cũng được bổ sung định hướng đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường cao tốc, đường sắt, cảng biển, cảng hàng không, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao...

Trình bày thẩm tra nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban cơ bản tán thành việc bổ sung, điều chỉnh các nội dung của quy hoạch tổng thể quốc gia nhằm phù hợp với bối cảnh mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tuy nhiên, với các vùng, địa phương có sự điều chỉnh về phạm vi địa giới hành chính và đặt tên mới, cơ quan thẩm tra đề nghị cần rà soát kỹ nội dung quy hoạch và tên vùng, tỉnh để chỉnh sửa thống nhất, tránh có cách hiểu khác, gây khó khăn trong việc cụ thể hóa khi thực hiện nghị quyết.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quốc hội

Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhận thấy, việc phân vùng kinh tế - xã hội cơ bản vẫn giữ nguyên số lượng là 6 vùng. Tuy nhiên, kết cấu, phạm vi từng vùng có sự thay đổi lớn về số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh, quy mô về diện tích và dân số do ảnh hưởng của việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Vùng Bắc Trung Bộ và vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là 2 vùng có sự thay đổi lớn so với trước đây.

Do đó, Ủy ban đề nghị làm rõ hơn phương án phân vùng mới sẽ tác động, ảnh hưởng như thế nào đến định hướng phát triển của từng vùng, đánh giá tính liên kết trong nội tại từng vùng.

Thủ tướng được phê duyệt quy hoạch không gian biển, sử dụng đất quốc gia

Về Luật Quy hoạch (sửa đổi), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, dự thảo luật bổ sung điều chỉnh những quy định mang tính nguyên tắc chung đối với quy hoạch chi tiết ngành. Các luật chuyên ngành sẽ quy định chi tiết, cụ thể về lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, điều chỉnh và nội dung quy hoạch chi tiết ngành, quy hoạch đô thị và nông thôn.

Hệ thống quy hoạch gồm: Quy hoạch cấp quốc gia (quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành); quy hoạch vùng; quy hoạch tỉnh; quy hoạch chi tiết ngành; quy hoạch đô thị và nông thôn; quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội quy định.

Bộ trưởng Tài chính cho hay, cơ quan soạn thảo đã rà soát, thu gọn số lượng các quy hoạch tại danh mục quy hoạch ngành và quy hoạch chi tiết ngành, số lượng quy hoạch đã giảm từ 78 xuống còn 49 quy hoạch (giảm 37%).

Đáng chú ý, dự thảo quy định tăng cường phân cấp, phân quyền trong hoạt động quy hoạch.

Thủ tướng được phân cấp phê duyệt quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia. Chính phủ quy định chi tiết thẩm quyền phê duyệt quy hoạch ngành để bảo đảm linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành. Bộ trưởng được phân cấp phê duyệt quy hoạch chi tiết ngành. Chủ tịch cấp tỉnh được phân cấp phê duyệt quy hoạch tỉnh.

Để bảo đảm công tác hậu kiểm, hạn chế điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, Bộ trưởng Tài chính nêu rõ, dự thảo luật bổ sung quy định về giám sát, kiểm tra, rà soát quy hoạch.