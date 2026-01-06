Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 chiều 6/1, Bộ Tài chính cho biết tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt trên 8%, bình quân 5 năm đạt 6,3% (nếu không tính năm 2021 do tác động của đại dịch Covid-19, tăng trưởng chỉ đạt 2,55%; giai đoạn 2022-2025 tăng trưởng bình quân 7,13%, vượt mục tiêu 6,5-7%).

GDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt hơn 5.000 USD, gấp 1,4 lần năm 2020 (3.552 USD), vào nhóm thu nhập trung bình cao.

Lạm phát hằng năm duy trì dưới 4%, thấp hơn mục tiêu, trong đó năm 2025 khoảng 3,3%.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2025 đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, vượt 34,74% dự toán và tăng 30,3% so với cùng kỳ, hoàn thành mục tiêu đề ra. Chi ngân sách nhà nước ước đạt hơn 2,4 triệu tỷ đồng, bằng 94,1% dự toán, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh đó, Bộ đã tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc xử lý và định hướng giải pháp tháo gỡ cho 5.203 dự án, đất đai. Trong đó, 3.289 dự án, đất đai với tổng mức đầu tư khoảng 1,67 triệu tỷ đồng, 70.000ha đã được tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá 2025 là năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn vượt ngoài dự báo, đặc biệt là những biến động rất bất định, khó lường trên thị trường tài chính, thương mại toàn cầu; thiên tai, lũ lụt, biến đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã triển khai cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy lớn chưa từng có từ Trung ương đến địa phương, giảm 37% đơn vị đầu mối, đặt ra không ít thách thức đối với toàn ngành.

Tuy nhiên, Bộ đã tập trung xây dựng số lượng văn bản pháp quy, chính sách lớn nhất từ trước đến nay, gắn với đổi mới tư duy và cách làm để chủ động tháo gỡ các “điểm nghẽn”, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Bộ đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các kịch bản, giải pháp điều hành để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên, kiểm soát lạm phát ở mức thấp nhất.

Đáng chú ý, công tác điều hành chính sách tài khóa đảm bảo chủ động, quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện giảm, gia hạn thuế, phí để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thu gắn với chuyển đổi số để thu đúng, thu đủ; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi cho đầu tư phát triển, cho an sinh xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh.

Đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy đầu tư toàn xã hội và phát triển các thành phần kinh tế...

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng chỉ ra một số tồn tại, khó khăn, thách thức, nhất là áp lực điều hành chính sách tài chính nhằm thúc đẩy vốn đầu tư xã hội đạt khoảng 40% GDP trong giai đoạn tới để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Bước sang năm 2026, Bộ trưởng nhấn mạnh đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trong bối cảnh bên ngoài vẫn có nhiều yếu tố bất lợi, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, bảo đảm các cân đối lớn, an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Để hoàn thành mục tiêu này, Bộ trưởng yêu cầu Bộ Tài chính và toàn ngành tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm toàn diện trên tất cả các mặt công tác, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để kịp thời hiện thực hóa các chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ.