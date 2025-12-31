Tinh gọn mạnh tổ chức bộ máy sau khi hợp nhất

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025, đánh giá giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Nông nghiệp và Môi trường, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết, năm 2025 là một năm đặc biệt khó khăn đối với ngành: Bối cảnh quốc tế biến động mạnh với chiến tranh thương mại, chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ; trong nước, thiên tai diễn biến cực đoan, “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, trong khi toàn bộ hệ thống chính trị triển khai quyết liệt chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Trong bối cảnh đó, với phương châm hành động “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bứt phá”, toàn ngành đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện.

Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Bộ chủ động rà soát, khắc phục tình trạng chồng chéo trong quản lý, đồng thời tiếp nhận thêm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giảm nghèo.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng. Ảnh: NN.

Sau sắp xếp, cơ cấu tổ chức của Bộ được tinh gọn mạnh mẽ: giảm 45,45% đầu mối cấp tổng cục, cục; giảm 24,36% đơn vị sự nghiệp; giảm hơn 20% đầu mối cấp phòng. Riêng trong năm 2025, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ tiếp tục sắp xếp, giảm 30/80 đơn vị sự nghiệp công lập, tương đương 37,5%.

Cùng với đó, Bộ đã ban hành 15 thông tư để kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và chế độ chính sách. Các địa phương cũng chủ động sắp xếp tổ chức ngành Nông nghiệp và Môi trường, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đáng chú ý, công tác phân cấp, phân quyền được triển khai quyết liệt. Bộ đã rà soát hơn 1.000 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực; thực hiện phân quyền, phân cấp 381 nhiệm vụ; phân định 232 nhiệm vụ khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 265 điều kiện kinh doanh và 468 thủ tục hành chính.

Tăng trưởng khá, xuất khẩu vượt 70 tỷ USD

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho biết, năm 2025, tốc độ tăng trưởng toàn ngành ước đạt 3,7 - 3,92%. Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định, bảo đảm an ninh lương thực và tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế.

Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 70,09 tỷ USD; xuất siêu đạt 20,7 tỷ USD. Trong đó, nhóm nông sản đạt 37,25 tỷ USD; lâm sản 18,5 tỷ USD; thủy sản 11,32 tỷ USD.

Cùng với tăng trưởng sản xuất, chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác quản lý, sử dụng tài nguyên từng bước hiệu quả hơn; các giải pháp bảo vệ môi trường nước, không khí, xử lý chất thải rắn sinh hoạt được triển khai đồng bộ.

Công tác dự báo, cảnh báo, phòng chống thiên tai, chuyển đổi xanh, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu được tăng cường. Đối ngoại và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường chuyển mạnh từ “mở rộng quan hệ” sang chủ động thiết kế khuôn khổ hợp tác, gắn với các mục tiêu chiến lược về an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, bảo vệ tài nguyên, chuyển đổi năng lượng và phát triển kinh tế xanh.

Ô nhiễm không khí vẫn diễn biến phức tạp

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Trần Đức Thắng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục như: Công tác dự báo, nắm tình hình và phản ứng chính sách đối với các vấn đề phát sinh còn có lúc bị động; một số giải pháp triển khai chưa quyết liệt, chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Hệ thống pháp luật trong một số lĩnh vực còn chồng chéo, thủ tục hành chính phức tạp; cơ chế, chính sách thiếu đồng bộ, đặc biệt còn vướng về nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng lưu ý, ô nhiễm môi trường không khí vẫn diễn biến phức tạp, chưa được kiểm soát hiệu quả; năng lực ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu còn hạn chế. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu còn nhiều bất cập, chưa theo kịp yêu cầu phát triển sản xuất hàng hóa lớn và cạnh tranh quốc tế.

Bước sang năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh, ngành Nông nghiệp và Môi trường xác định mục tiêu tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy hiệu quả các nguồn lực cho phát triển bền vững.

Trọng tâm thời gian tới là tiếp tục tinh gọn bộ máy; hoàn thiện thể chế phục vụ tăng trưởng và xuất khẩu; đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; quản lý, khai thác hiệu quả đất đai, tài nguyên nước; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn.