Theo thông tin được đăng tải, thủy điện Háng Đồng B có công suất thiết kế 28MW, được xây dựng trên suối Bé, nằm trên 2 xã Suối Tọ và Tà Xùa (tỉnh Sơn La).

Suối Bé có diện tích lưu vực khoảng 202km2, là một nhánh của suối Sập; suối Sập là nhánh cấp 1 của sông Đà, đổ ra sông Đà tại xã Bắc Yên (Sơn La).

ĐTM cho thấy khu vực dự án có địa hình núi cao chia cắt phức tạp, xen kẽ các thung lũng sâu, hình thành mạng lưới suối dạng “lông chim”.

Dự án khởi công từ tháng 8/2016 nhưng gặp nhiều khó khăn về điều kiện địa hình và ảnh hưởng đến diện tích rừng. Năm 2018, chủ đầu tư điều chỉnh thiết kế, dịch chuyển tuyến đập về phía hạ lưu suối Bé khoảng 3km và nâng công suất lắp máy từ 20MW lên 28MW.

Sơ đồ vị trí và chuỗi bậc thang các công trình thủy điện trên suối Sập.

Tháng 6/2025, UBND tỉnh Sơn La đã có Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng hơn 25ha đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án. Hiện, toàn bộ phần diện tích hơn 100ha của dự án đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hệ thống suối Sập được hình thành bởi hai hợp lưu của suối Bé và suối Háng Đồng. Theo quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ, lưu vực suối Sập có 8 thủy điện bậc thang. Trong đó, suối Háng Đồng đang có 2 nhà máy vận hành là Háng Đồng A (16MW) và Háng Đồng A1 (8,4MW); suối Bé hiện có duy nhất nhà máy thủy điện Háng Đồng B; suối Sập (được nhập lưu từ suối Háng Đồng và suối Bé) có các nhà máy Suối Sập 1, 2, 2A, 3 và Hồng Ngài.

Dự án Háng Đồng B có tổng mức đầu tư hơn 1.203 tỷ đồng, sử dụng công nghệ hai tổ máy turbine Francis trục ngang, mỗi tổ máy 14MW. ĐTM cảnh báo dự án tiềm ẩn rủi ro như cháy nổ, sạt lở, sụt lún hoặc vỡ đập. Tuy nhiên, chủ đầu tư cam kết triển khai đầy đủ hệ thống quan trắc, cảnh báo và phương án ứng phó khẩn cấp.

Theo thông tin ĐTM của Dự án thủy điện Cốc Rế 2 (xã Trung Thịnh, tỉnh Tuyên Quang), công trình sử dụng hơn 24ha đất, tổng mức đầu tư trên 193 tỷ đồng. Dự án trước đây thuộc quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ của tỉnh Hà Giang (cũ), nay được điều chỉnh về tỉnh Tuyên Quang.

Thủy điện Cốc Rế 2 có công suất 5,5MW, sản lượng điện trung bình 19 triệu kWh/năm, xây dựng trên lưu vực suối Tả Nậm Lù – Na Tuông – Tả Lai thuộc hệ thống sông Chảy. Khu vực dự án chủ yếu là đất trồng rừng sản xuất, không ghi nhận loài động thực vật nguy cấp, quý hiếm.

Cốc Rế 2 là công trình bậc thang thứ hai trên suối Tả Nậm Lù – Na Tuông; phía thượng nguồn là khu vực dự kiến xây thủy điện Cốc Rế 1 (4,5MW). Phía hạ nguồn công trình là sông Chảy. Theo quy hoạch được duyệt, trên thượng nguồn sông Chảy có 5 công trình thủy điện.

Vị trí nhà máy đặt cách Thủy điện sông Chảy 5 khoảng 1,6km, cách khu dân cư gần nhất 1,2km, cách trụ sở UBND xã Xín Mần khoảng 20km và cách UBND xã Trung Thịnh khoảng 11km.

Theo ĐTM, dự án gồm đập dâng kết hợp đập tràn, bể điều áp và đường ống áp lực dẫn nước vào nhà máy, sử dụng hai tổ máy tua bin Francis trục ngang. Hồ chứa tạo ra bởi dự án có tổng dung tích 9.000m³, trong đó dung tích hữu ích là 4.000m³, cao trình đỉnh đập 513m.