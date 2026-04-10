Ngày 10/4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng 3 dự án luật trọng điểm gồm: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) và Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Khương Trung

Sau khi nghe ý kiến của các Thứ trưởng và đơn vị chuyên môn, người đứng đầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt khi xây dựng luật: tiến độ phải gắn chặt với chất lượng, không chạy theo thời hạn một cách hình thức.

Bộ trưởng lưu ý: “Không thể để sát thời điểm mới trình. Phải chủ động sớm để bảo đảm chất lượng”.

Tại cuộc họp, một trong những nhiệm vụ lớn được nhắc lại là yêu cầu của Thủ tướng về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, cấp bộ trực tiếp xử lý không quá 30% tổng số thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý, mục tiêu hoàn thành trong quý II/2026.

Từ yêu cầu này, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị bám sát lộ trình, triển khai nghiêm túc, đặc biệt siết chặt chất lượng báo cáo. Các số liệu đưa ra phải có giải trình rõ ràng, tránh tình trạng chung chung, thiếu chính xác, không phản ánh đúng thực tế.

Bên cạnh đó, để chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” trong quản lý môi trường, Bộ trưởng cho rằng cần làm rõ 3 yếu tố then chốt: lực lượng thực thi, công nghệ hỗ trợ và quy trình hành chính.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh cải cách thủ tục hành chính không chỉ dừng ở việc cắt giảm số lượng mà phải đi vào bản chất. Các tiêu chuẩn, tiêu chí cần được ban hành một lần và áp dụng cho các dự án tương tự; việc phân loại phải dựa trên địa bàn, lĩnh vực và ngành nghề.

Về tiến độ, Bộ trưởng yêu cầu các dự án luật phải cơ bản hoàn thành trong tháng 4, chậm nhất đầu tháng 5 tới.

Đối với dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Bộ trưởng yêu cầu đẩy nhanh toàn bộ quy trình, đồng thời gắn chặt với cải cách thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng luật.

Đây là lĩnh vực còn tương đối mới, vừa có dư địa học hỏi quốc tế, vừa đòi hỏi nghiên cứu thận trọng. Bộ trưởng đồng ý tham khảo kinh nghiệm từ nhiều quốc gia như Thái Lan, New Zealand, Australia, Singapore, Philippines, Trung Quốc… nhưng nhấn mạnh không được áp dụng máy móc. Cái gì phù hợp với Việt Nam thì tiếp thu, cái gì tốt hơn thì nghiên cứu vận dụng, nhưng phải đánh giá đầy đủ tính khả thi.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng yêu cầu các luật sửa đổi phải tốt hơn quy định hiện hành. Ảnh: Khương Trung

Theo Bộ trưởng, luật ban hành phải “sống được”, tức là người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện, cơ quan quản lý có thể áp dụng. Mỗi quy định cần trả lời rõ mang lại lợi ích gì, đồng thời đánh giá đầy đủ tác động về kinh tế, môi trường, xã hội và quan hệ quốc tế.

Mục tiêu đặt ra là các luật sửa đổi phải tốt hơn quy định hiện hành, tạo động lực cho tăng trưởng, trong đó kinh tế biển và các ngành liên quan được xác định là trụ cột quan trọng.

Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng yêu cầu bảo đảm tiến độ, dự kiến trình Chính phủ vào tháng 6 hoặc 7 tới. Cơ quan soạn thảo phải bám sát thực tiễn, chỉ rõ các vướng mắc, khó khăn và đề xuất giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dự án luật.