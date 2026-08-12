Làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, với dự án đường Vành đai 5, toàn bộ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn đều được Chính phủ rà soát và đánh giá kỹ lưỡng khi nghiên cứu lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Đường Vành đai 5 nằm trong chương trình hành động của Đại hội 14 về đột phá phát triển kết cấu hạ tầng, chủ yếu là giao thông. Ngoài ra, dự án còn nằm trong quy hoạch mạng lưới giao thông Vùng Thủ đô đã được thông qua, tổ chức theo mô hình các trục hướng tâm kết nối với các đường vành đai. Trong đó, mỗi tuyến vành đai có vị trí, vai trò và chức năng tổ chức không gian, phát triển giao thông.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình

Vành đai 3 chủ yếu phục vụ cho khu vực nội đô Hà Nội. Vành đai 4 góp phần kết nối vùng đô thị trung tâm với các khu vực phát triển mở rộng.

"Vành đai 5 có vai trò đặc biệt là liên kết các đô thị hỗ trợ và các trung tâm kinh tế công nghiệp, đầu mối giao thông quan trọng trong vùng, liên thông với các trục hướng tâm với 6 cao tốc: Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lạng Sơn, Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Bắc - Nam, Hà Nội - Hòa Bình. Ngoài ra, nó còn kết nối với cao tốc Hà Nội - Gia Bình trong tương lai, kết nối với Hải Phòng, Quảng Ninh và liên thông với Quốc lộ 1, 2, 3, 6, 21 cùng mạng lưới đường sắt quốc gia cũng như đường sắt đô thị", Bộ trưởng phân tích.

Việc đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 sẽ hoàn thành mạng lưới giao thông tổng thể của vùng. Dự án đi qua 7 địa phương và tất cả đều đã đưa vào quy hoạch điều chỉnh để phát triển các khu thương mại, dịch vụ, khu công nghiệp.

Dự án Vành đai 5 được chia làm 22 dự án thành phần tại 7 địa phương, mỗi địa phương có 3 dự án: tuyến chính cao tốc, đường song hành và giải phóng mặt bằng.

Có đại biểu băn khoăn về ngân sách (như Hải Phòng) dành nguồn lực quá lớn cho những cấu phần hạ tầng quốc gia đi qua địa bàn trong khi ngân sách địa phương chưa thực sự đáp ứng tốt việc này.

Về việc này, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nêu rõ, đây là một quyết tâm chính trị, thực hiện chương trình của Đại hội Đảng 14 và dự án đã nằm trong chương trình hành động. Dự án đi qua địa phương thì địa phương phải bố trí ngân sách, cân đối vốn, "bỏ bớt những dự án nhỏ để tập trung vào dự án chính nhằm thực hiện liên kết vùng". Ông đề nghị Hải Phòng làm việc với Bộ Tài chính, Chính phủ.

Phiên thảo luận Quốc hội sáng nay. Ảnh: QH

Một nội dung khác được nhiều đại biểu quan tâm là quy mô đầu tư nhằm bảo đảm tầm nhìn dài hạn. Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết phương án được nghiên cứu trên cơ sở nhu cầu vận tải đến năm 2050, có tính đến sự liên kết của 5 phương thức vận tải. Theo đó, toàn tuyến dự kiến được xây dựng với quy mô 6 làn xe cao tốc, hai bên có đường song hành, mỗi bên 2 làn xe.

Khi hoàn thiện, toàn tuyến có tổng cộng 10 làn xe gồm 6 làn cao tốc và 4 làn đường song hành. Đồng thời, dự án cũng dành quỹ đất dự trữ để có thể tiếp tục mở rộng tuyến cao tốc trong tương lai.

Theo tính toán được Bộ trưởng nêu, phạm vi hành lang bảo vệ đường có thể lên tới gần 120m, trong đó bố trí quỹ đất dự trữ cho nhu cầu phát triển lâu dài.

Nguyên nhân tăng vốn với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được Chính phủ đề xuất bổ sung 8,4km đoạn tuyến từ Yên Viên đi Gia Lâm, đồng thời tăng vốn 86.108 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu.

Bộ trưởng Xây dựng cho biết, nguyên nhân việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đã được Chính phủ làm rõ tại tờ trình, có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Một trong những nguyên nhân khách quan là quá trình triển khai xuất hiện những yêu cầu mới từ chủ trương của Đảng về tăng trưởng, tái cơ cấu và chuyển đổi số, kéo theo sự thay đổi của quy hoạch quốc gia và hệ thống đường sắt.

Dự án lần đầu tiên nghiên cứu, áp dụng mô hình đường sắt đô thị mới tại Việt Nam nên quá trình nghiên cứu ban đầu chưa thể đánh giá, tính toán đầy đủ toàn bộ các yếu tố liên quan.

Mặt khác, công tác giải phóng mặt bằng và các yếu tố đầu vào cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng chi phí dự án. Chi phí liên quan đến một số địa phương, như Hà Nội và Hải Phòng, tăng đáng kể; riêng cơ chế, chính sách phục vụ giải phóng mặt bằng đã phát sinh khoảng 34.000 tỷ đồng.

Dự án còn chịu tác động của điều chỉnh tỷ giá, chi phí mua sắm phương tiện, vật liệu và một số yếu tố khác. Bộ trưởng khẳng định các nguyên nhân làm thay đổi tổng mức đầu tư đã được Chính phủ phân tích, giải trình trong hồ sơ trình Quốc hội.