Tối 7/8, Bộ Y tế tổ chức Lễ trao giải cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp lần thứ I. Cuộc thi này thu hút gần 2.000 cơ sở y tế từ 34 tỉnh, thành phố tham gia, kéo dài từ tháng 8/2024 đến hết tháng 5/2025.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu tại Lễ trao giải cuộc thi. Ảnh: BTC.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho rằng một cơ sở y tế "Xanh" không chỉ có cây cối, cảnh quan mà còn thể hiện tư duy phát triển bền vững, thực hành tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải nhựa, thể hiện thông điệp "phòng bệnh hơn chữa bệnh" cho cả cộng đồng.

Cơ sở y tế "Sạch" là không gian vật lý sạch sẽ, môi trường an toàn, giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và chính nhân viên y tế.

Trong khi đó, cơ sở y tế "Đẹp" không chỉ về mặt thẩm mỹ mà còn là không gian chữa lành, nơi người bệnh cảm thấy được xoa dịu nỗi đau cơ thể bằng sự bình yên trong tâm hồn. Đó chính là sự chăm sóc một cách toàn diện, thể hiện trên cam kết của ngành y tế trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sự hài lòng của bệnh nhân.



Không gian trong một phòng bệnh tại Trung tâm Cấp cứu A9, BV Bạch Mai (Hà Nội). Ảnh: P.T.

Môi trường làm việc tích cực không chỉ giúp người bệnh mau chóng phục hồi mà còn là nguồn năng lượng, liệu pháp tinh thần vô giá cho chính đội ngũ y bác sĩ.

Bộ trưởng Y tế cho biết, cuộc thi còn ghi dấu ấn của công tác chuyển đổi số. Lần đầu tiên, người bệnh, người nhà được trao quyền đánh giá chất lượng qua quét mã QR, đã có gần 350.000 lượt người tham gia khảo sát.

Danh sách các cơ sở đạt giải trong hệ thống y tế công lập:

Giải Nhất Giải Nhì Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - thuộc nhóm Cơ sở y tế tuyến Trung ương. Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long - thuộc nhóm Cơ sở y tế tuyến tỉnh/thành. Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa - thuộc nhóm Cơ sở y tế tuyến huyện (nay là khu vực). Trạm y tế Diễn Trường, xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An - thuộc nhóm Cơ sở y tế tuyến xã. Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng - thuộc nhóm Cơ sở y tế tuyến Trung ương. Bệnh viện Từ Dũ, TPHCM - thuộc nhóm Cơ sở y tế tuyến tỉnh/thành. Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ - thuộc nhóm Cơ sở y tế tuyến huyện (nay là khu vực). Trạm Y tế xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh - thuộc nhóm Cơ sở y tế tuyến xã.

Giải Ba Giải Khuyến khích Bệnh viện Bạch Mai - thuộc nhóm dự thi Cơ sở y tế tuyến Trung ương. Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ - thuộc nhóm Cơ sở y tế tuyến tỉnh/thành. Trung tâm Y tế Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - thuộc nhóm Cơ sở y tế tuyến huyện (nay là khu vực). Trạm Y tế Hải Thái, tỉnh Quảng Trị - thuộc nhóm Cơ sở y tế tuyến xã. Bệnh viện Trung ương Huế - thuộc nhóm Cơ sở y tế tuyến trung ương. Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam - Cơ sở y tế tuyến tỉnh/thành. Trung tâm Y tế khu vực Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long - thuộc nhóm Cơ sở y tế tuyến huyện (nay là khu vực). Trạm Y tế Đông Khê, tỉnh Thanh Hóa - thuộc nhóm Cơ sở y tế tuyến xã.