Phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội của Quốc hội sáng nay, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan thẳng thắn nhìn nhận hàng loạt vấn đề nóng đang tác động đến ngành, từ bạo hành nhân viên y tế, già hóa dân số, đào tạo nhân lực, đến mua sắm trang thiết bị và chính sách tiền lương. Bộ trưởng nhấn mạnh, “ngành y tế đang phải đối mặt với nhiều áp lực chưa từng có, nhưng không thể để người thầy thuốc đơn độc giữa những rủi ro nghề nghiệp”.

Mở đầu phần phát biểu, bà nêu tình trạng nhân viên y tế bị bạo hành. Ngành Y đã tăng cường phối hợp với Bộ Công an bảo đảm an ninh trật tự bệnh viện, giảm tải, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan: Nếu không có giải pháp mạnh hơn, bạo hành sẽ không dừng lại. Ảnh: Quang Khánh

"Chúng tôi nhiều lần kiến nghị xử lý nghiêm các vụ bạo hành nhân viên y tế, song thực tế, tính răn đe vẫn chưa đủ mạnh", bà thẳng thắn nói.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2023 đã có quy định về bảo đảm an ninh, an toàn bệnh viện và cấm hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, Bộ trưởng cho rằng, “rất tiếc, luật chưa quy định rõ hành vi bạo hành nhân viên y tế là chống người thi hành công vụ”.

Năm nay, đã có 6 vụ bạo hành nhân viên y tế. Bà nhấn mạnh: “Vụ việc ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khi điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang bị đâm nhiều nhát, là hồi chuông cảnh tỉnh, là giọt nước tràn ly. Nếu không có giải pháp mạnh hơn, bạo hành sẽ không dừng lại”.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị Quốc hội bổ sung nội dung hành hung nhân viên y tế khi đang làm nhiệm vụ khám, chữa bệnh, cứu người là hành vi chống người thi hành công vụ để có cơ sở pháp lý xử lý nghiêm, đủ sức răn đe.

“Mỗi nhân viên y tế đang trực tiếp chiến đấu giành lại sự sống cho người bệnh, họ cần được pháp luật và xã hội bảo vệ như bảo vệ sinh mạng con người”, bà Lan nhấn mạnh.

Vụ việc tấn công nhân viên y tế ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khiến 4 nữ điều dưỡng bị thương. Ảnh: T.Lương

Liên quan đến vấn đề già hóa dân số, báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho hay, cả nước có 16,5 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 16% dân số. Đến năm 2026, khi Việt Nam bước vào giai đoạn dân số già, con số này sẽ tăng lên 20%.

Bộ Y tế đang trình Quốc hội Luật Dân số. Bộ cũng rà soát, đánh giá tổng kết để sửa Luật Người cao tuổi.

“Chúng tôi rất mong các địa phương quan tâm, dành quỹ đất, có chính sách ưu đãi để phát triển hệ thống cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Đây không chỉ là vấn đề y tế mà là bài toán nhân văn, đạo lý của dân tộc”, bà Lan nhấn mạnh.

“Không thể để thầy thuốc lo toan cơm áo khi đang cứu người”

Vấn đề thứ 3 được Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề cập liên quan đến chính sách đào tạo nhân lực ngành Y.

Hiện có 214 cơ sở đào tạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trong đó Bộ Y tế trực tiếp quản lý 11 trường đầu ngành. “Các cơ sở còn lại do Bộ Giáo dục - Đào tạo quản lý theo Luật Giáo dục”, bà Lan cho hay.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng khẳng định sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo trong công tác thẩm định, rà soát các bệnh viện thực hành và hoạt động của Hội đồng Y khoa quốc gia.

Về việc mua sắm, đấu thầu - nội dung được Quốc hội nhiều lần chất vấn, Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định, “về cơ chế, chính sách, vấn đề đến nay cơ bản đã được giải quyết”. Các luật liên quan, như Luật Đấu thầu (sửa đổi năm 2024, 2025), Luật Dược và các văn bản dưới luật đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn mà ngành Y từng gặp. Tuy nhiên, bà Lan cho rằng vẫn còn thách thức trong thực tiễn.

“Nguồn cung đứt gãy, giá thuốc, trang thiết bị tăng cao khiến nhiều gói thầu không đạt yêu cầu, đó là vấn đề khách quan. Nhưng về chủ quan, chúng ta cũng cần nhìn lại: Năng lực, trách nhiệm của đội ngũ làm công tác đấu thầu ở cơ sở còn hạn chế. Từ khâu lập kế hoạch, bố trí nhân lực đến triển khai thực hiện, cần được đào tạo, bồi dưỡng nghiêm túc”, Bộ trưởng Y tế thẳng thắn nhìn nhận.

Về chính sách tiền lương, Bộ trưởng cho biết, trong Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, vấn đề tiền lương và phụ cấp ưu đãi ngành Y đã được thông qua. Bộ đang triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện.

“Chúng tôi xác định đây là chính sách có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ về vật chất mà còn là sự ghi nhận, động viên tinh thần với đội ngũ cán bộ y tế - những người đã, đang và sẽ tiếp tục gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ sức khỏe nhân dân”, bà Lan nói.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan bày tỏ mong muốn Quốc hội, Chính phủ và các địa phương chia sẻ, đồng hành với ngành Y tế trong từng chính sách cụ thể, từ bảo vệ nhân viên y tế đến chăm lo người cao tuổi.

“Người thầy thuốc chỉ có thể toàn tâm cứu người khi họ được bảo vệ, được tin tưởng và được sống bằng chính nghề của mình”, Bộ trưởng nói.

Xử lý tồn đọng về vay mượn thuốc trong giai đoạn chống dịch Covid-19 Bộ trưởng Đào Hồng Lan báo cáo Quốc hội về việc xử lý tồn đọng liên quan đến Nghị quyết 99. Đó là các khoản đặt hàng, vay mượn thuốc, trang thiết bị y tế trong giai đoạn chống dịch Covid-19. “Đây là vấn đề chưa từng có tiền lệ”, bà Lan nhấn mạnh. Hiện tổng số tiền đặt hàng chưa có đơn giá hoặc chưa có hợp đồng là khoảng 1.257 tỷ đồng; số vay mượn là 1.834 tỷ đồng. Theo Bộ trưởng, Luật Quản lý tài sản công và Bộ luật Dân sự hiện chưa có quy định về vay mượn tài sản công đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trong khi thực tiễn chống dịch đòi hỏi hành động khẩn cấp, vượt khung pháp lý. “Nếu trả lại đúng bằng thuốc, vật tư đã vay, sẽ gây lãng phí và không khả thi”, bà Lan phân tích. Chính phủ đã có Tờ trình số 897 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến chỉ đạo để ban hành nghị định hướng dẫn thực hiện. “Chúng tôi đang chờ ý kiến của Ủy ban Thường vụ để sớm có cơ chế pháp lý rõ ràng, xử lý dứt điểm tồn đọng, đảm bảo minh bạch, công bằng, không để y đức bị đặt giữa hai điều luật”, Bộ trưởng khẳng định.