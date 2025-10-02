Trước tình trạng vi phạm quy định trong hoạt động khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế, ảnh hưởng quyền lợi và sự an toàn của người bệnh, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng uy tín ngành y tế, ngày 2/10, Bộ trưởng Đào Hồng Lan ký ban hành Chỉ thị yêu cầu tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước.

Theo chỉ thị, thời gian qua, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều trường hợp phòng khám tư nhân hoạt động trái phép, không đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực hoặc thuê người khác đứng tên để đăng ký hoạt động.

Một số cơ sở làm đẹp, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa thẩm mỹ, cơ sở khám chữa bệnh có người nước ngoài khám chữa bệnh có nhiều hành vi sai phạm về cung cấp dịch vụ ngoài phạm vi được cấp phép; quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm cho người bệnh.

Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với với nhóm người ở Phòng khám Đa Khoa Quốc tế Đà Nẵng về hành vi "Lừa dối khách hàng", tháng 7/2025. Ảnh: VOV

Chưa kể, có cơ sở lợi dụng danh nghĩa chuyên gia, bác sĩ nước ngoài không rõ lai lịch khám, chữa bệnh trái quy định hoặc tư vấn chỉ định điều trị không hợp lý; thực hiện thủ thuật xâm lấn trái quy định; có hành vi lừa dối người bệnh, thu tiền sai quy định, kê chi phí không minh bạch.

Đơn cử, tháng 7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 người là quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám Đa Khoa Quốc tế Đà Nẵng (có địa chỉ tại 180 Trần Phú, Đà Nẵng) về hành vi "Lừa dối khách hàng".

Nhà chức trách phát hiện phòng khám này tuyển dụng một số bác sĩ nhưng chỉ đăng ký trên giấy tờ, không trực tiếp khám, điều trị. Đồng thời cũng tuyển dụng một số nhân viên ngoài không có chứng chỉ, bằng cấp về y tế theo quy định (thậm chí có đối tượng chưa học hết lớp 12) để giả bác sĩ trực tiếp thăm khám, ra y lệnh.

Để tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở, trong chỉ thị, Bộ trưởng Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh, thành phố công khai thông tin danh sách cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động, kèm theo phạm vi hoạt động chuyên môn, thời gian hoạt động, danh sách và phạm vi hoạt động chuyên môn người hành nghề.

Giá dịch vụ y tế cũng phải được niêm yết, công khai thông tin để người bệnh biết, lựa chọn sử dụng dịch vụ và phản ánh khi có sai phạm. Đồng thời, phối hợp phổ biến và hướng dẫn người dân tiếp cận, tra cứu, tìm hiểu thông tin trước khi đi khám chữa bệnh.

Bộ trưởng cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý quá trình thực hành khám chữa bệnh; kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở trên địa bàn đã công bố cơ sở đủ điều kiện là cơ sở hướng dẫn thực hành.

Các Sở Y tế nhận chỉ thị thực hiện nghiêm các quy định về việc cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề, đình chỉ hành nghề, thu hồi giấy phép hành nghề, bảo đảm đúng quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản liên quan; Tăng cường công tác tiếp nhận phản ánh, khiếu nại của người dân thông qua việc duy trì, vận hành hiệu quả đường dây nóng, các nền tảng mạng xã hội, hệ thống tiếp nhận trực tuyến và các kênh thông tin khác.

Phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Xử phạt hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm; kết hợp với các hình thức phạt bổ sung (thu hồi chứng chỉ hành nghề/giấy phép hành nghề; thu hồi giấy phép hoạt động hoặc đình chỉ hoạt động của cơ sở).

Người đứng đầu ngành y tế yêu cầu các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ tăng cường phổ biến, giáo dục nâng cao y đức, pháp luật của người hành nghề; thực hiện nghiêm các quy chế chuyên môn và quy chế nội bộ của đơn vị. Các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ hướng dẫn thực hành phải bảo đảm thực hiện đúng trách nhiệm trong công tác hướng dẫn, giám sát, đánh giá quá trình thực hành của người được đào tạo; đồng thời thực hiện nghiêm việc cấp giấy xác nhận hoàn thành thực hành theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.