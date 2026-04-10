Sáng 10/4, thảo luận tại tổ đại biểu Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nêu hàng loạt vướng mắc trong xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, trong đó có hai dự án bệnh viện lớn đã hoàn thành phần thô nhưng chưa thể đưa vào hoạt động.

Theo Bộ trưởng, nhiều dự án kéo dài thường rơi vào tình trạng “vênh” giữa các quy định pháp luật, khiến việc tháo gỡ trở nên phức tạp sau khi đã triển khai xong. Nguyên tắc “không hợp thức hóa sai phạm” được xác định là rào cản lớn nhất hiện nay, vô hình trung tạo áp lực tâm lý cho những người thực thi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho rằng, cần xác định rõ những cán bộ tham gia xử lý, khắc phục trên nền các sai phạm cũ sẽ không bị coi là vi phạm. Ảnh: Tiến Cường

Dẫn chứng cụ thể, Bộ trưởng cho biết dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản nhưng vẫn chưa thể vận hành.

“Dự án tồn đọng kéo dài tới 10 năm, trong đó sai phạm đã phát sinh ngay từ khâu ký hợp đồng. Vì vậy, nếu chỉ đặt yêu cầu không hợp thức hóa sai phạm thì sẽ rất khó xử lý dứt điểm”, bà Lan nói.

Theo Bộ trưởng, cách tiếp cận được lựa chọn là thừa nhận và chấp nhận những sai phạm đã xảy ra để làm cơ sở xây dựng giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, cần xác định rõ những cán bộ tham gia xử lý, khắc phục trên nền các sai phạm cũ sẽ không bị coi là vi phạm, nhằm tránh tâm lý e ngại bị quy trách nhiệm “biết sai vẫn làm”.

Theo bà Lan, dù các lực lượng liên quan đã nỗ lực, làm việc xuyên Tết, dự án vẫn chưa thể đưa vào hoạt động do phát sinh nhiều thủ tục phải hoàn tất. “Về phần xây dựng, công trình đã cơ bản hoàn thành, điều kiện cơ sở vật chất rất tốt, có thể nói không khác một khách sạn 5 sao, khang trang, sạch đẹp”, Bộ trưởng thông tin và cho biết để đạt được kết quả này đã mất 10 năm 10 tháng với nhiều nỗ lực của các bộ, ngành và nhà thầu.

Tháo dỡ tường, bổ sung cửa, thực hiện lại quy trình phê duyệt phòng cháy chữa cháy

Một trong những nút thắt lớn nằm ở yêu cầu về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Theo Bộ trưởng, công trình được xây dựng cách đây 10 năm nên áp dụng quy định cũ, nhưng khi thẩm định lại phải tuân theo quy định mới chặt chẽ hơn. Điều này buộc một số hạng mục phải điều chỉnh như tháo dỡ tường, bổ sung cửa và thực hiện lại quy trình phê duyệt.

“Đến thời điểm này, phương án PCCC mới được phê duyệt. Tuy nhiên, sau khi phê duyệt lại phải tiếp tục thi công điều chỉnh, cải tạo một số hạng mục để đáp ứng yêu cầu mới”, bà Lan nói.

Không chỉ vậy, theo bà Lan, khâu thẩm tra dự án cũng phát sinh nhiều vướng mắc khi cơ quan chuyên môn được giao thẩm tra để làm cơ sở thanh toán phần còn lại cho nhà thầu, quá trình thực hiện lại gặp những điểm không phù hợp với các quy định hiện hành.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, khi đã được Chính phủ cho phép xử lý trên nền các tồn tại cũ, cần mạnh dạn triển khai theo cơ chế này. Tuy nhiên, thực tế khoảng 5.000 dự án tồn đọng sẽ tương ứng với 5.000 câu chuyện khác nhau, đòi hỏi cách tiếp cận linh hoạt và quyết tâm cao.

“Nếu chỉ dừng lại ở việc thanh tra, đề xuất giải pháp thì chưa đủ; khâu tổ chức triển khai mới là thách thức lớn, đặt ra trách nhiệm rất nặng nề cho các bộ, ngành và địa phương”, Bộ trưởng nói và cho rằng chỉ khi có sự vào cuộc quyết liệt, các nguồn lực này mới có thể được đưa vào thực tiễn.