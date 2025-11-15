Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ban Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã có những chỉ đạo sát sao, quyết liệt. Mới đây, bệnh viện đã tổ chức cuộc họp quan trọng rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị.

Đến nay, có hơn 600 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm từ cơ sở Hà Nội đã tự nguyện đăng ký luân chuyển công tác. Đội ngũ này là lực lượng nòng cốt của cơ sở 2, cam kết mang đến cho người bệnh tại Ninh Bình chất lượng dịch vụ và chuyên môn y tế đúng chuẩn Bạch Mai.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, người bệnh đến với cơ sở 2 sẽ được hưởng chất lượng dịch vụ và chuyên môn tương đương với cơ sở 1 tại Hà Nội.

Ngoài ra, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đang được triển khai đồng bộ và khẩn trương.

Về chuyên môn: Các khoa lâm sàng đã sẵn sàng kế hoạch bố trí nhân sự và trang thiết bị hiện đại. Đặc biệt, ít nhất 2 phòng mổ sẽ được hoàn thiện để sẵn sàng cho các ca cấp cứu ngay trong ngày đầu vận hành.

Về cận lâm sàng: Hệ thống máy chụp chiếu, xét nghiệm tân tiến đang được lắp đặt, kiểm tra kỹ lưỡng để cho kết quả chính xác.

Về công nghệ: Bệnh viện hướng tới mô hình bệnh viện thông minh đầu tiên trong hệ thống y tế công, với hệ thống phần mềm quản lý (HIS, LIS...) được kết nối liên thông toàn diện giữa hai cơ sở, giúp việc quản lý và chăm sóc người bệnh được tối ưu.

Về hậu cần: Các phương án đảm bảo nguồn thuốc, vật tư, suất ăn dinh dưỡng cho người bệnh và chỗ ở, đi lại cho cán bộ đều đã được tính toán chi tiết.

Việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động có ý nghĩa lớn. Đây không chỉ là giải pháp then chốt giảm tải cho cơ sở chính tại Hà Nội, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cao cấp cho hàng chục triệu người dân tại Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nam và khu vực Bắc Trung Bộ. Người dân sẽ không còn phải di chuyển xa, chịu nhiều chi phí phát sinh để được thụ hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Dự án bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh. Dự án được khởi công từ năm 2014.

