Chính phủ đề xuất bổ sung các quy định về nguyên tắc quản lý thiết bị y tế và một số giải pháp nhằm quản lý giá cũng như tình trạng mua bán lòng vòng để nâng giá thiết bị y tế.

Sáng 21/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trình Quốc hội tờ trình dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết nội dung sửa đổi nhằm mục tiêu tăng cường quản lý thiết bị y tế.

Cụ thể, dự thảo bổ sung các quy định về nguyên tắc quản lý thiết bị y tế và một số giải pháp nhằm quản lý giá thiết bị y tế cũng như tình trạng mua bán lòng vòng để nâng giá thiết bị y tế.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trình bày tờ trình

Việc quản lý này bao gồm: Quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng, công khai theo lộ trình thông tin về giá thiết bị y tế và các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa y tế, hải quan, thuế, đấu thầu, bảo hiểm y tế.

Cùng với đó áp dụng các biện pháp để phục vụ truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chuỗi cung ứng, thực hiện công khai giá niêm yết và cập nhật khi có thay đổi giá niêm yết trên hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị y tế.

Thiết bị y tế cần được thực hiện kê khai giá, cập nhật giá kê khai, công khai danh sách các cơ sở phân phối, kinh doanh thiết bị y tế trên hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị y tế, không phải thực hiện kê khai lại giá nếu giá có thay đổi trong biên độ do Chính phủ quy định.

Với Luật Dược, Bộ trưởng Y tế cho biết dự luật thực hiện việc đơn giản hóa các điều kiện để thuốc được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Chính phủ đề xuất bỏ điều kiện yêu cầu sinh phẩm tham chiếu phải được cấp phép lưu hành tại Việt Nam thay vào đó chỉ cần được cấp phép lưu hành tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới trên cơ sở có đầy đủ dữ liệu về chất lượng, an toàn, hiệu quả và chấp nhận dữ liệu lâm sàng so sánh của sinh phẩm tương tự với sinh phẩm tham chiếu đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam hoặc tại nước có cơ quan quản lý dược chặt chẽ (SRA)...

Việc mở rộng này sẽ giúp Việt Nam tiếp cận được với các sinh phẩm để điều trị các bệnh như: ung thư, chứng thiếu máu, viêm gan B mạn tính và viêm gan C mạn tính, bệnh máu khó đông di truyền; các bệnh tự miễn mạn tính mà hiện nay trong nước chưa có thuốc điều trị.

Về tăng cường quản lý giá thuốc, dự thảo bổ sung quy định về công bố giá bán buôn dự kiến, quy định về phương pháp xác định giá bán buôn thuốc dự kiến và quy định về liên thông, chia sẻ dữ liệu.

Trình bày thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành việc bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về quản lý thiết bị y tế.

Ủy ban đề nghị việc quy định nguyên tắc quản lý theo vòng đời và chuỗi cung ứng cần gắn với yêu cầu bảo đảm truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của sản phẩm.

Chính phủ cần nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc phân quyền khai thác dữ liệu để việc thực hiện nghĩa vụ cung cấp, công khai thông tin theo quy định của pháp luật, không mâu thuẫn với quyền bảo vệ bí mật kinh doanh.

Cơ quan thẩm tra lưu ý biên độ giá cần được quy định linh hoạt phù hợp với tính đa dạng về nhóm, chủng loại thiết bị y tế; trách nhiệm cập nhật giá kê khai cần bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phục vụ quản lý nhà nước với chi phí tuân thủ của tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng đề nghị bổ sung quy định liên quan đến trách nhiệm của nhà sản xuất thiết bị y tế và cơ sở y tế. Rà soát, bảo đảm không chồng chéo với pháp luật về giá, đấu thầu, hải quan.