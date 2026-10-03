Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, trách nhiệm quản lý giá thuốc và thiết bị y tế nhập khẩu theo từng khâu. Bộ Y tế đề ra các giải pháp căn cơ nhằm mục tiêu đưa thuốc chất lượng nhưng giá cả hợp lý.

Trưa 3/10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, liên quan tới thông tin về vụ án công ty Việt Mỹ, báo chí đặt vấn đề Bộ Y tế có cơ chế kiểm soát việc nâng giá thiết bị y tế và thuốc trước khi nhập khẩu về Việt Nam.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, với vụ án Việt Mỹ thông qua các cơ quan chức năng và báo chí, Bộ Y tế đã nghe về việc giá thuốc, giá thiết bị y tế trước khi về Việt Nam được nâng giá ở nước ngoài.

“Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng thông tin, cung cấp nội dung liên quan theo yêu cầu để làm rõ”, ông Hà nói.

Về cơ chế kiểm soát giá và thuốc, thiết bị y tế, ông cho hay, trách nhiệm quản lý giá thuốc và thiết bị y tế nhập khẩu theo từng khâu: từ giá nhập khẩu, giá kê khai, đấu thầu, mua sắm và cuối cùng sử dụng, thanh toán trong cơ sở y tế.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trả lời tại họp báo. Ảnh: Như Ý

Nghị định quản lý lĩnh vực này phân loại mức độ rủi ro thành 4 loại: A, B, C, D. Loại A,B doanh nghiệp tự công bố; loại C, D Bộ Y tế cấp số lưu hành. Thiết bị y tế chủng loại rất lớn, rất đa dạng, từ máy móc, trang thiết bị hiện đại đến những thiết bị nhỏ như bông, gạc...

Hiện nay, quản lý thiết bị y tế theo pháp luật hiện hành không thực hiện theo cơ chế Nhà nước định giá toàn bộ, mà quản lý theo pháp luật về giá, đấu thầu, hải quan, thuế và các luật chuyên ngành khác...

Quản lý theo vòng đời sản phẩm

Về nhập khẩu, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết, tổ chức, cá nhân nhập khẩu khai báo và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của giá trị khai báo.

Việc kiểm tra, xác định trị giá được thực hiện theo pháp luật về hải quan, thuế. Trường hợp tạo lập giao dịch khâu trung gian ở nước ngoài, nâng giá trước khi nhập khẩu vào Việt Nam thì việc phát hiện, xác minh và xử lý cần được xem xét theo pháp luật về hải quan, thuế, kế toán...

Điều này đòi hỏi sự phối hợp liên ngành giữa Bộ Y tế, Bộ Tài chính, cơ quan hải quan, thuế và các bộ, ngành liên quan để kiểm soát việc nâng giá từ bên ngoài.

Đối với thuốc, ông cho biết, giá được quản lý và giám sát theo cả vòng đời của thuốc: từ sản xuất, nhập khẩu đến phân phối, mua sắm, sử dụng tại các cơ sở y tế. Ngay từ đầu vào, nơi sản xuất, nhập khẩu phải công bố giá bán buôn dự kiến đối với thuốc kê đơn; các cơ sở bán buôn không được bán cao hơn mức giá đã công bố.

Bộ Y tế rà soát mức giá này so với giá thuốc tương tự trên thị trường, bằng giá trúng thầu của chính thuốc đó; kết quả trúng thầu giá thuốc được công khai trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Cơ chế đàm phán giá và mua sắm tập trung cấp quốc gia vừa qua đã tiết kiệm khoảng 6.000 tỷ đồng cho ngân sách.

Về giải pháp, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết dự kiến tại kỳ họp Quốc hội tới, Bộ Y tế tham mưu sửa đổi nhiều luật, trong đó có các điều liên quan đến quản lý thiết bị y tế và dược, đặc biệt là Điều 113 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Về các giải pháp căn cơ, với thiết bị y tế, theo ông cần quản lý theo vòng đời sản phẩm từ phân loại, nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm, lưu hành, kinh doanh, phân phối, quảng cáo...

Thứ hai là hoàn thiện cơ sở dữ liệu về quản lý thiết bị y tế, chuẩn hóa từ số lưu hành đến phân phối các dữ liệu khi vào Việt Nam.

Thứ ba là kê khai, cập nhật giá, công khai cơ sở phân phối, kinh doanh.

Thứ tư là nghiên cứu cơ chế mua sắm tập trung, đàm phán giá với những thiết bị y tế đắt, nhiều đơn vị quan tâm. Cùng với đó, sớm trình Thủ tướng phê duyệt đề án quản lý thiết bị y tế.

Đối với thuốc, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định sẽ tăng cường mua sắm tập trung cấp quốc gia, đặc biệt những thuốc dùng nhiều như kháng sinh sẽ tăng cường đàm phán giá, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.

Giải pháp nữa là thúc đẩy sản xuất thuốc trong nước, nhất là thuốc sinh học thông qua chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu người dùng, liên thông dữ liệu danh mục thuốc...

Mục tiêu cuối cùng là đưa thuốc chất lượng nhưng giá cả hợp lý; không để đứt gãy chuỗi cung ứng, bảo đảm thuốc thiết yếu cho nhân dân.