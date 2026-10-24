Rời phố về quê, chàng trai Gia Rai dành nhiều năm cải tạo khu đất sau nhà thành vườn rau xanh mướt, cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình và mang đến cho anh cuộc sống bình yên, thư thái.

7 năm cải tạo khu vườn cũ

Năm 2019, sau một thời gian làm việc tại TPHCM, Kpă Sa (SN 1996, người Gia Rai, quê phường Ayunpa, tỉnh Gia Lai) quyết định trở về quê sống cùng bố mẹ.

Trước đó, Sa từng theo học ngành Thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Sau đó, vì lý do sức khỏe, anh phải tạm dừng việc học để điều trị bệnh.

Sa có niềm đam mê làm vườn

Khi sức khỏe ổn định, chàng trai trẻ vào TPHCM tìm việc, lần lượt làm pha chế và phụ bếp. Thế nhưng, nhịp sống hối hả, đông đúc nơi thành phố khiến anh cảm thấy ngột ngạt, khó thích nghi.

Sau nhiều suy nghĩ, Sa quyết định trở về quê, giúp bố mẹ làm đồng áng và bắt đầu hành trình cải tạo phần đất trống phía sau nhà thành khu vườn xinh đẹp.

Gia đình 4 thành viên của Sa vốn sống trên khu đất rộng 480m2. Nơi này trước đây có căn nhà sàn 3 gian, từng có nhiều thế hệ sinh sống, gắn bó.

Anh chàng cặm cụi làm vườn mỗi ngày

Năm 2005, bố mẹ anh xây căn nhà cấp 4 hơn 100m2 bên cạnh nhà sàn để gia đình tiện sinh hoạt. Bảy năm sau, căn nhà sàn bị dỡ bỏ, khoảng đất trống rộng 360m2 được tận dụng để trồng rau, chăn nuôi gia súc.

“Tuy nhiên, trước khi tôi bỏ phố về quê, khu đất này vẫn khá tan hoang, lộn xộn”, Sa nói.

Đến năm 2019, chàng trai Gia Rai mới bắt đầu sắp xếp, cải tạo khu đất thành vườn theo ý tưởng của riêng mình.

Khu vườn xanh mướt theo năm tháng

Vốn yêu thích cây cối và công việc làm vườn, anh không chỉ muốn trồng rau sạch cho gia đình mà còn mong tạo nên một không gian sống xanh mát, đẹp mắt.

Sa tận dụng những nguyên vật liệu có sẵn trong gia đình, sắp xếp từng luống rau, lối đi và các góc nhỏ.

Rau trái trong vườn xanh mướt quanh năm

Anh tính toán cẩn thận vị trí của mỗi khu vực như nơi trồng rau, cây ăn trái, khu chăn nuôi... để thuận tiện chăm sóc và đảm bảo tính thẩm mỹ.

“Để cải tạo đất, tôi tận dụng cỏ và phân chuồng ủ hoai mục, giúp đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và tạo điều kiện cho cây phát triển.

Riêng hạt giống và cây giống, tôi thường đặt mua trên mạng rồi về ươm. Nhờ đất tốt và được chăm sóc thường xuyên, cây trong vườn sinh trưởng thuận lợi, ít sâu bệnh”, Sa chia sẻ.

Tại khu trồng rau, Sa trồng các loại rau củ quen thuộc như bắp cải, cà chua, ớt, cà, rau dền, rau muống... Anh trồng rau theo mùa để dễ chăm sóc và rau cũng ngon, ngọt hơn.

Khu vườn xinh đẹp nhờ những khóm hoa đua nở

Ngoài ra, Sa còn trồng thêm một số loại cây ăn trái như chanh, ổi, mận...

Khi phát hiện sâu hại, anh sử dụng hỗn hợp ớt, gừng và rượu được ủ lên men, phun khoảng hai lần mỗi tuần để hạn chế sâu bệnh cho cây trồng.

Hằng ngày, ngoài thời gian phụ giúp gia đình làm đồng áng, Sa tranh thủ những buổi chiều rảnh rỗi để gieo thêm hạt giống, chăm sóc rau và chỉnh trang khu vườn.

Bố mẹ anh cũng thường xuyên hỗ trợ làm đất, tưới cây và trồng thêm rau. Vì thế, khu vườn không chỉ là thành quả riêng của Sa mà còn có công sức vun vén của cả gia đình.

Sau nhiều năm vun xới, khu đất trống tan hoang rộng 360m2 ngày nào giờ trở thành vườn rau trái xinh đẹp, màu xanh mơn mởn bao phủ quanh năm.

Bảm thân anh kể từ ngày bỏ phố về quê cũng dần tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị: chăm một luống rau, nhìn cây đâm chồi, thu hoạch những loại rau củ do chính tay mình trồng rồi chế biến thành các món ăn quen thuộc.

Khu vực chăn nuôi trong khu vườn của Sa

“Mỗi sáng thức dậy, ngắm nhìn khu vườn xanh tươi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Được hòa mình với thiên nhiên tôi yêu đời và trân trọng cuộc sống hơn”, Sa chia sẻ.

Thời gian rảnh rỗi, sa thường quay video ghi lại cuộc sống thường ngày. Những thước phim của anh chủ yếu xoay quanh công việc trồng rau, chăm sóc cây cối và nấu những bữa cơm quê mộc mạc.

Ban đầu, anh chỉ muốn lưu giữ những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống. Không ngờ, video liên tục lên xu hướng, nhận được sự yêu thích, quan tâm của nhiều người.

Video ghi lại một góc trong khu vườn xinh đẹp của chàng trai Gia Rai. Nguồn: Chú Sa

Những bình luận tích cực của người dùng mạng như “khung cảnh đẹp và bình yên”, “tôi cũng ước có một khu vườn như thế”, “mê mẩn vườn rau xanh mướt này”... khiến anh vui và có thêm động lực ghi lại cuộc sống nơi quê nhà.

“Sau hơn 7 năm rời thành phố về quê, Sa vẫn hài lòng với lựa chọn của mình.

Tôi nhận ra, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là mỗi sáng được hít hà không khí trong lành, mỗi chiều chăm sóc những luống rau và mỗi tối được quây quần bên người thân trong bữa cơm gia đình”, Sa nói.

Ảnh và video: Chú Sa