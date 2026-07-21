Hãng robot Trung Quốc AGIBOT vừa giới thiệu 4 sản phẩm mới tại Hội nghị Thượng đỉnh Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) 2026 ở Thượng Hải, mở rộng hệ sinh thái robot của mình.

Danh mục mới gồm robot hình người A3 Ultra, nền tảng giáo dục X2 Edu, robot công nghiệp G2 Max và bàn tay robot OmniHand 3 Ultra-M.

Robot Agibot A3 Ultra. Ảnh: Agibot

Dẫn đầu dòng sản phẩm là A3 Ultra, mẫu robot hình người kích thước tiêu chuẩn thiết kế cho các công việc thương mại và dịch vụ công cộng. Robot cao 1,74 m, nặng 60 kg, sở hữu 51 bậc tự do (DoF), nâng được 5 kg mỗi tay và vận hành liên tục đến 8 giờ.

Máy trang bị cảm biến 3D LiDAR, cảm biến RGB-D, camera mắt cá, camera kép cùng hệ thống định vị GPS, RTK và UWB để tự di chuyển trong môi trường phức tạp.

Nhờ tích hợp vi xử lý NVIDIA Thor, A3 Ultra hỗ trợ sạc trực tiếp, thay pin nhanh và tự động tìm trạm sạc.

Agibot X2 Edu. Ảnh: Agibot

X2 Edu là nền tảng robot dành riêng cho giáo dục và nghiên cứu. Thiết bị cao 1,3 m, có 29 bậc tự do (mỗi tay 7 bậc) và tải trọng 3 kg.

Kiến trúc phần cứng mở và thiết kế dạng module cho phép nhà phát triển dễ dàng tùy chỉnh thêm cảm biến, bộ xử lý hoặc công cụ thao tác.

Agibot G2 Max. Ảnh: Agibot

Trong phân khúc công nghiệp, AGIBOT giới thiệu G2 Max chuyên bốc xếp vật liệu và xếp hàng lên pallet. Robot sở hữu cánh tay kiểm soát lực, khả năng điều chỉnh chiều cao, di chuyển đa hướng và thay pin linh hoạt để làm việc liên tục trong nhà máy.

Bàn tay robot OmniHand 3 Ultra-M. Ảnh: Agibot

Cuối cùng là OmniHand 3 Ultra-M, bàn tay robot linh hoạt nặng 630 g. Thiết bị có 20 bậc tự do, kẹp giữ vật thể nặng tối đa 5 kg và dùng cảm biến xúc giác dựa trên thị giác để thao tác chính xác với các vật thể tinh xảo.

Song song với việc ra mắt sản phẩm, AGIBOT đã trình diễn khả năng vận hành thực tế phối hợp cùng các đối tác như Longcheer Technology và PIA Automation.

Các robot được phân công kiểm tra chất lượng máy tính bảng, vận chuyển chip và xử lý linh kiện.

Tại nhà máy Longcheer ở Nam Xương, dàn robot G2 trực tiếp tham gia dây chuyền kiểm tra máy tính bảng: tự thu gom nguyên liệu, đặt linh kiện chính xác, tương tác với máy đo và di chuyển thành phẩm.

Đại diện AGIBOT cho biết dây chuyền tích hợp robot này hoàn thành thiết lập chỉ trong 36 giờ, đạt công suất khoảng 3.000 máy tính bảng mỗi ca.

Robot đã vận hành liên tục hơn 64 giờ với tỷ lệ ngừng hoạt động dưới 4%. Thiết bị làm việc trực tiếp cạnh máy móc hiện có mà không yêu cầu cải tạo lại dây chuyền sản xuất.

Bên cạnh mảng công nghiệp, AGIBOT cũng ứng dụng robot vào ngành du lịch, giao thông và dịch vụ thương mại nhằm hỗ trợ hướng dẫn du khách, tra cứu thông tin và chỉ đường.

(Theo Interesting Engineering)