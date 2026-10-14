Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Hà Nội – TP.HCM lên 6 làn xe, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 178.357 tỷ đồng, trong đó nghiên cứu huy động vốn tư nhân qua phương thức PPP.

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng phương án đầu tư mở rộng cao tốc Bắc – Nam phía Đông theo phương thức đối tác công – tư (PPP), trong đó làm rõ phương án phân chia dự án và cơ chế huy động vốn.

Theo phương án được nghiên cứu, tuyến cao tốc đoạn Hà Nội – TP.HCM sẽ được mở rộng trên 18 đoạn tuyến, tổng chiều dài khoảng 1.144km. Các đoạn Mỹ Thuận – Cần Thơ và Cần Thơ – Cà Mau được nghiên cứu theo các dự án riêng.

Một đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Hoàng Anh.

Quy mô đầu tư dự kiến nâng các đoạn từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe cao tốc theo quy hoạch. Riêng đoạn Phan Thiết – Dầu Giây, từ 4 làn xe hoàn chỉnh sẽ được mở rộng lên 6 làn để đồng bộ với các đoạn tuyến liền kề. Sơ bộ tổng mức đầu tư toàn phương án khoảng 178.357 tỷ đồng.

Đối với 3 đoạn cao tốc đang được nhà đầu tư thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ gồm Diễn Châu – Bãi Vọt, Nha Trang – Cam Lâm và Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Bộ Xây dựng dự kiến tách thành 3 dự án độc lập.

Ba đoạn tuyến dài tổng cộng khoảng 178km, với sơ bộ tổng mức đầu tư mở rộng khoảng 27.948 tỷ đồng. Hình thức đầu tư và mức vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ sẽ được xác định căn cứ hợp đồng PPP đã ký, lưu lượng giao thông và kết quả phân tích tài chính chi tiết của từng đoạn.

Với 15 đoạn tuyến đã đầu tư bằng vốn công và đang được Nhà nước tổ chức thu phí, Bộ Xây dựng đề xuất chia thành 2 dự án PPP, không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Cụ thể, dự án phía Bắc từ Mai Sơn đến Cam Lộ dài khoảng 415km, sơ bộ tổng mức đầu tư 72.186 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn dự kiến khoảng 20 năm.

Dự án phía Nam từ Quảng Ngãi đến Dầu Giây dài khoảng 551km, sơ bộ tổng mức đầu tư 78.223 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn dự kiến khoảng 15 năm.

Theo Bộ Xây dựng, một số nhà đầu tư đã quan tâm, đề xuất tham gia mở rộng cao tốc Bắc – Nam phía Đông theo phương thức PPP, không cần ngân sách Nhà nước hỗ trợ, gồm Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường.

Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng xem xét, trình Quốc hội đưa nội dung mở rộng cao tốc Bắc – Nam phía Đông vào Nghị quyết chung tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16, giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đầu tư theo hình thức phù hợp như PPP, đầu tư công hoặc các hình thức khác theo quy định.

Trường hợp huy động vốn ngoài ngân sách Nhà nước, nhà đầu tư được tổ chức thu phí, giá theo quy định pháp luật sau khi hoàn thành đầu tư mở rộng từng đoạn tuyến.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất cho phép Chính phủ triển khai ngay việc lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi mà không phải thực hiện thủ tục trình, phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án hoặc dự án thành phần, nếu phát sinh yêu cầu về thủ tục này.