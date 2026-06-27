Phát biểu quán triệt tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, với tổng số dự án lĩnh vực giao thông vận tải thuộc Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm gồm 38 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 5 triệu tỷ đồng. Tổng số vốn đã bố trí năm 2026 cho các dự án là 220.000 tỷ đồng.

Đây là nguồn lực rất lớn, khi được triển khai tốt sẽ thúc đẩy phát triển KT-XH, đóng góp hiệu quả mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giảm hệ số ICOR.

Ảnh: Nhật Bắc

"Nếu muốn đóng góp cho tăng trưởng 2 con số trong năm nay và những năm tiếp theo thì việc hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các dự án trọng điểm quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chúng ta không cần phải nói về tầm quan trọng của việc này nữa và không thực hiện sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới mục tiêu tăng trưởng của các địa phương và mục tiêu chung", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời, Thủ tướng nêu rõ, đây là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá, sắp xếp cán bộ theo quy định của Đảng và cũng là tiêu chí quyết định, quan trọng nhất để phân bổ vốn đầu tư công hằng năm và trung hạn theo chỉ đạo của Chính phủ.

"Không thể tiếp tục phân bổ vốn cho năm 2027 nếu kết quả giải ngân năm 2026 không đạt yêu cầu, không đạt kế hoạch", Thủ tướng nêu rõ.

Không lùi tiến độ dự án trọng điểm nếu không có lý do chính đáng

Thủ tướng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khi nhiều dự án triển khai chậm trong công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư. Một số địa phương triển khai chậm công tác giải phóng mặt bằng, không có nhiều tiến triển so với phiên họp trước, ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Thủ tướng nêu rõ, yêu cầu tiến độ là rất cấp thiết, nhất là các công trình cần phải hoàn thành trong năm 2026, do đó, khối lượng công việc triển khai trong thời gian tới, nhất là trong 6 tháng cuối năm là rất nặng nề, với trách nhiệm chính của chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các địa phương, các nhà thầu.

Để các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông bảo đảm hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương nghiêm túc quán triệt với tinh thần chung: Chủ động, nỗ lực thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; không báo cáo, trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình; các vướng mắc thuộc trách nhiệm hoặc của các đơn vị phải chủ động giải quyết theo thẩm quyền hoặc phối hợp giải quyết, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; không trông chờ, ỷ lại cấp trên.

Thủ tướng lưu ý kiên quyết không được lùi, kéo dài, điều chỉnh tiến độ khi không có lý do khách quan chính đáng.

"Yêu cầu tiến độ rất cấp thiết, nhưng không vì tiến độ mà ảnh hưởng tới tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, kỹ thuật. Mặt khác, nếu tiến độ đã được cam kết, thống nhất giữa chủ đầu tư và nhà thầu thì phải bảo đảm", Thủ tướng chỉ đạo.

Ảnh: Nhật Bắc

Về kiểm soát kinh phí, Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm chi phí đầu tư dự án được tính đúng, tính đủ theo định mức, đơn giá, suất đầu tư; tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, thất thoát lãng phí tài sản, nguồn lực nhà nước, xã hội; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, thanh tra kịp thời xử lý, chấn chỉnh những dấu hiệu, nguy cơ ngay từ đầu.

Về hiệu quả kinh tế, quá trình thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông phải đánh giá tổng thể về kinh tế, chính trị, hiệu quả kinh tế - tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội.

Về giải phóng mặt bằng, huy động hệ thống chính trị để tổ chức triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bố trí nơi ở mới, đảm bảo an sinh và lợi ích hợp pháp của người dân.

Về công tác giải ngân, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, nâng khối lượng thi công và giải ngân trong quý 3/2026 phải đạt khoảng trên 50%, để đạt mức trung bình của cả nước.

Với các dự án cảng hàng không, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng tăng cường giám sát, ACV chịu trách nhiệm triển khai các nhóm công việc của dự án Long Thành. Với sân bay Gia Bình, Thủ tướng lưu ý triển khai các tuyến đường kết nối và bảo đảm tiến độ kịp thời phục vụ hội nghị APEC 2027.

Thủ tướng cũng yêu cầu các chủ thể liên quan triển khai các nhiệm vụ đã được giao rất cụ thể đối với dự án đường sắt, gồm đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, TPHCM.

Trong đó, Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành lựa chọn tổ hợp nhà thầu tư vấn quốc tế có năng lực, kinh nghiệm để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và thuê đơn vị, tổ chức đủ năng lực để thẩm tra công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng bảo đảm tiến độ trình Chính phủ trước ngày 5/7 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 10/7.