Theo Quyết định 19 của Bộ Xây dựng, các đoàn công tác do lãnh đạo Vụ Vận tải và An toàn giao thông làm trưởng đoàn. Thành phần đoàn có đại diện các đơn vị chuyên môn như: Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác số 1 sẽ làm việc tại Bắc Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình. Đoàn công tác số 2 kiểm tra tại Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng. Đoàn công tác số 3 làm việc tại Lâm Đồng, Đồng Nai và TPHCM.

Ảnh minh họa: NIA.

Ngoài các địa phương đã được phân công, Bộ Xây dựng giao trưởng các đoàn công tác căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh, bổ sung địa bàn kiểm tra khi cần thiết và thông báo trước ít nhất 2 ngày làm việc cho đơn vị, địa phương liên quan.

Thời gian kiểm tra được triển khai từ ngày 12 - 31/1, tại Sở Xây dựng, các ga hàng không, ga đường sắt, cảng, bến, cũng như các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn được kiểm tra.

Các đoàn sẽ kiểm tra tập trung vào việc triển khai các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản, công điện, chỉ thị liên quan đến tăng cường phục vụ nhu cầu vận tải hàng hóa và đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Bính Ngọ năm 2026.

Các đoàn cũng sẽ kiểm tra kế hoạch của địa phương, đơn vị trong việc thực hiện Quyết định số 2267 ngày 10/12/2025 của Bộ Xây dựng; việc thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên; xây dựng kế hoạch tăng cường vận tải phục vụ dịp Tết; công tác phối hợp giữa các đơn vị vận tải với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.

Đáng chú ý, các đoàn công tác sẽ kiểm tra việc công bố, niêm yết và thực hiện giá cước, giá vé của các đơn vị vận tải trong dịp Tết; việc phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; các giải pháp kiểm soát ùn tắc giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; việc xử lý kịp thời các phản ánh của người dân và doanh nghiệp...

Ngoài các nội dung nêu trên, các đoàn công tác sẽ thực hiện những nhiệm vụ kiểm tra khác về vận tải và trật tự an toàn giao thông theo yêu cầu của trưởng đoàn, nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại thông suốt, an toàn cho người dân trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm 2026.