Chị Lê Thị Mai (Hà Nội) cho biết, mới đây, sau khi có lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 chính thức, gia đình chị lên kế hoạch đi Phú Quốc nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, do đặt sát ngày nghỉ, giá máy bay và chi phí lưu trú đều tăng cao, gia đình chị phải thay đổi phương án.

“Chi phí đi Phú Quốc dịp này quá cao, trong khi điều kiện tài chính không dư dả nên chúng tôi đành chuyển sang đi gần, chọn Sa Pa để tiết kiệm tiền mà vẫn có thời gian nghỉ ngơi”, chị Mai chia sẻ.

Các hãng bay tăng chuyến phục vụ khách dịp Tết Dương lịch. Ảnh minh họa: SPA

Tương tự, gia đình anh Lê Văn Bình (Hà Nội) dự định đi tàu hỏa vào TP Huế du lịch. Tuy nhiên, do anh đặt sát ngày nghỉ nên vé tàu đã hết. Cuối cùng, vợ chồng anh quyết định xin nghỉ phép thêm 2 ngày để chủ động di chuyển bằng ô tô cá nhân.

Theo nhiều người dân, việc lịch nghỉ Tết Dương lịch được công bố khá sát thời điểm khiến không ít gia đình khó đặt được vé tàu xe, máy bay với mức giá hợp lý. Do đó, họ buộc phải thay đổi hoặc thu hẹp kế hoạch du lịch.

Ông Đỗ Văn Bằng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Thành Phát, nhận định việc chốt lịch nghỉ muộn ảnh hưởng đáng kể đến thị trường vận tải và du lịch.

“Muốn đi du lịch, người lao động cần có thời gian chuẩn bị và sắp xếp công việc. Khi thông tin nghỉ lễ được công bố sát thời điểm, dù nhu cầu có tăng nhưng nhiều người không kịp triển khai kế hoạch, khiến thị trường sôi động nhưng khó đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng”, ông Bằng phân tích.

Hàng không, đường sắt tăng tải phục vụ cao điểm

Trước nhu cầu đi lại tăng cao, các hãng hàng không đã nhanh chóng tăng chuyến để phục vụ hành khách trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Cụ thể, từ ngày 1-4/1/2026, Vietnam Airlines dự kiến tăng thêm gần 270 chuyến bay, tương đương khoảng 45.000 chỗ. Các chuyến bay tập trung trên những đường bay có nhu cầu cao giữa Hà Nội, TPHCM với các điểm du lịch như Đà Nẵng, đặc khu Phú Quốc, TP Nha Trang (cũ), TP Đà Lạt (cũ), TP Huế, Thanh Hóa, Hải Phòng, TP Pleiku (cũ), đặc khu Côn Đảo...

Vietjet cũng cho biết đã có kế hoạch tiếp nhận thêm 22 tàu bay mới để đưa vào khai thác, phục vụ cao điểm lễ, Tết trên toàn mạng bay. Hãng đồng thời tăng gấp đôi số chuyến bay giữa Hà Nội, TPHCM với Côn Đảo và tăng tần suất trên một số đường bay quốc tế như TPHCM – Manila (Philippines).

Về đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã mở bán vé ngay sau khi lịch nghỉ được chốt. Tuy nhiên, đại diện ngành đường sắt cho biết, tại khu vực phía Nam, lượng khách tăng rất mạnh, nhiều đoàn tàu đã khai thác tối đa công suất. Hiện vé trên các tuyến du lịch trọng điểm như Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Phan Thiết trong những ngày cao điểm đã hết và không còn khả năng tăng thêm chuyến.

Tại đầu Hà Nội, ngành đường sắt chỉ có thể tăng thêm chuyến trên tuyến Hà Nội – Lào Cai. Các tuyến dài ngày như Hà Nội – Nha Trang hoặc các tuyến đi sâu vào phía Nam hiện không còn vé và cũng không thể bổ sung thêm chuyến.

Tại các bến xe lớn ở Hà Nội và TPHCM, các đơn vị khai thác cho biết đã chuẩn bị sẵn phương án tăng chuyến, điều tiết xe nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng đột biến trong kỳ nghỉ.

Riêng tại Hà Nội, sau khi lịch nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày được chốt, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã chỉ đạo các bến xe trực thuộc tăng cường khoảng 900 lượt xe, sẵn sàng giải tỏa hành khách trong những ngày cao điểm.