Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định về kế hoạch triển khai nâng cấp hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo đó, Bộ Xây dựng đặt ra các mục tiêu là hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản thành nền tảng số thống nhất. Đồng bộ, kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, đồng thời công khai minh bạch thông tin cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, đảm bảo 100% dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được cập nhật "đúng, đủ, sạch, sống", đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, sẵn sàng tích hợp, khai thác trên môi trường số.

Bên cạnh đó, ứng dụng các công nghệ tiên tiến để hỗ trợ dự báo, phân tích xu hướng thị trường bất động sản. Thực hiện theo đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu của các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Bộ Xây dựng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo kế hoạch, việc triển khai nâng cấp hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản được chia thành hai giai đoạn.

Nhà đầu tư xem thông tin giới thiệu một dự án bất động sản. Ảnh: Hồng Khanh

Giai đoạn năm 2025 thực hiện rà soát các quy định pháp luật tại Nghị định số 94/2024 và xây dựng cơ sở dữ liệu theo kế hoạch, đảm bảo phân loại, đánh giá hiện trạng, mức độ sẵn sàng và khả năng tích hợp, chia sẻ hiện nay.

Cụ thể, Bộ Xây dựng giao Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản hoàn thiện nâng cấp hệ thống, đánh giá an toàn trước 31/10/2025.

Từ 1 đến 30/11/2025 cập nhật, đồng bộ dữ liệu nhà ở, bất động sản lên hệ thống.

Giai đoạn năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện, triển khai nâng cao chất lượng phục vụ công tác quản lý của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Bộ giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá, rà soát, sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu quản lý trước ngày 30/3/2026.

Tiếp đó từ tháng 3 đến tháng 6/2026 thực hiện nâng cấp, bổ sung, hoàn thiện các chỉ tiêu hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản sẽ được Bộ Xây dựng hoàn thiện, vận hành trước ngày 30/11/2026.

Thực tế cho thấy, thị trường bất động sản Việt Nam nhiều năm qua vẫn đối diện tình trạng thông tin phân tán, thiếu đồng bộ. Dữ liệu về giá nhà, nguồn cung, giao dịch, quy hoạch… thường nằm rải rác ở các địa phương, khó khai thác hoặc chưa được cập nhật kịp thời.

Điều này không chỉ gây khó cho cơ quan quản lý mà còn khiến nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân gặp rủi ro khi ra quyết định.

Theo một số chuyên gia bất động sản, nếu dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản được làm sạch và công bố công khai thì người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận được giá bán nhà ở, bất động sản từng khu vực khi có nhu cầu giao dịch. Từ đó làm giảm tình trạng đầu cơ, thao túng, đẩy giá bán nhà ở, bất động sản.