Theo phản ánh, cầu Sông Lô có tình trạng bê tông bong tróc, lộ cốt thép chịu lực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình và an toàn giao thông.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình, đồng thời chỉ đạo, yêu cầu đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng cầu Sông Lô và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm định chất lượng công trình.

Bộ này cũng đề nghị cần thực hiện các biện pháp cần thiết như hạn chế sử dụng công trình, khoanh vùng khu vực nguy hiểm hoặc tiến hành sửa chữa ngay những hư hỏng trong trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn sử dụng và vận hành công trình.

Cầu Sông Lô trơ lõi sắt. Ảnh: Đức Hoàng

UBND tỉnh Phú Thọ cần lập và thực hiện điều chỉnh phương án giao thông (nếu cần) phù hợp với thực tế để đảm bảo an toàn cho người và tài sản khi lưu thông qua khu vực này; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng trước ngày 15/11.

Bộ Xây dựng cũng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn và phối hợp với Sở Xây dựng Phú Thọ trong việc tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng và khả năng chịu lực của công trình cầu Sông Lô.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan có liên quan trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ trong việc tổ chức kiểm soát các phương tiện giao thông lưu thông qua cầu Sông Lô, phân luồng, tổ chức giao thông và hướng dẫn người dân, phương tiện lưu thông phía hai hướng đầu cầu.

Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện.