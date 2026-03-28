Ngày 27/3, Hội đồng thẩm định của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế thống nhất thông qua kỹ thuật E-CPR (Hồi sinh tim phổi có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể) tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) là kỹ thuật mới, lần đầu tiên được công nhận chính thức tại Việt Nam.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định làm việc với đoàn công tác của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế. Ảnh: BVCC

Tại Việt Nam, cho đến nay chưa có danh mục kỹ thuật chính thức cho việc ứng dụng tuần hoàn ngoài cơ thể trong cấp cứu ngừng tim kháng trị và số liệu báo cáo trong nước còn rất hạn chế, chưa vượt quá 20 trường hợp.

Năm 2025, thực hiện định hướng phát triển của Sở Y tế, Bệnh viện Nhân dân Gia Định chính thức triển khai E-CPR trên lâm sàng. Kết quả bước đầu khả quan: trong số 14 trường hợp ngừng tim được áp dụng kỹ thuật này, tỷ lệ bệnh nhân sống sót với chức năng thần kinh tốt, trở lại cuộc sống bình thường đạt 36% - tương đương với các trung tâm hàng đầu thế giới.

Việc Bộ Y tế chính thức ghi nhận E-CPR vào danh mục kỹ thuật y tế không chỉ là cột mốc quan trọng trong nền y học Việt Nam mà còn mở đường để các bệnh viện đủ điều kiện trên cả nước từng bước tiếp cận và triển khai phương pháp cấp cứu tiên tiến này - mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân ngừng tim trong tình huống nguy kịch nhất.

Các bác sĩ thực hiện cấp cứu bệnh nhân ngừng tim. Ảnh: BVCC

Ngừng tim ngoài bệnh viện từ lâu được xem là một trong những tình trạng có tiên lượng xấu nhất trong y học cấp cứu. Với các phương pháp hồi sinh tim phổi (CPR) truyền thống, tỷ lệ bệnh nhân sống sót đến khi xuất viện chỉ đạt khoảng 5%, do CPR thông thường chỉ tạo ra khoảng 25-30% cung lượng tim sinh lý - không đủ để duy trì tưới máu não và các cơ quan quan trọng trong thời gian dài.

Trước thực trạng đó, E-CPR ra đời, sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo V-A ECMO để thay thế chức năng tim và phổi, duy trì tuần hoàn và oxy hóa máu liên tục trong "thời gian vàng" cấp cứu, tạo "cầu nối" sự sống cho đến khi nguyên nhân gây ngừng tim được xử trí triệt để.

Theo thống kê của Hiệp hội Hỗ trợ Tuần hoàn Ngoài cơ thể (ELSO), tỷ lệ sống của bệnh nhân ngừng tim được thực hiện E-CPR đạt khoảng 31% - cao gấp nhiều lần so với CPR đơn thuần. Nếu được triển khai đúng chỉ định và kịp thời, tỷ lệ sống sót có thể đạt từ 30-40%. Đây cũng là lý do các tổ chức y tế hàng đầu thế giới như Hội Tim mạch Mỹ (AHA), Hội Hồi sức châu Âu (ERC) và Hội Hồi sức Hàn Quốc đều đã đưa E-CPR vào khuyến cáo lâm sàng cho các trường hợp ngừng tim kháng trị.

Cùng với việc công nhận E-CPR là kỹ thuật mới cấp quốc gia, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế cũng chấp thuận để Bệnh viện Nhân dân Gia Định triển khai thêm hai kỹ thuật chuyên sâu: Xét nghiệm định lượng Lipoprotein (a) huyết thanh/huyết tương bằng phương pháp hóa sinh miễn dịch – hỗ trợ đánh giá nguy cơ tim mạch chính xác hơn. Khảo sát lòng mạch bằng đầu dò quang học (OCT) – kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh nội mạch độ phân giải cao, giúp bác sĩ quan sát chi tiết thành động mạch và tối ưu hóa can thiệp tim mạch.