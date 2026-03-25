Ngày 25/3, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu A9 vừa cứu sống một ca ngừng tim đột ngột với diễn biến không điển hình.

Trước đó, ngày 18/3, bệnh nhân đi bộ vào viện vì cảm giác đau ngực nhẹ. Người này không hút thuốc, không có tiền sử tim mạch. Khi kiểm tra, các chỉ số sinh tồn của người bệnh ổn định, điện tâm đồ chưa ghi nhận dấu hiệu rõ ràng của tổn thương mạch vành hay nhồi máu cơ tim.

Bệnh nhân được chỉ định làm xét nghiệm máu và ngồi chờ kết quả. Tuy nhiên, ngay tại sảnh, người này bất ngờ ngã gục, mất ý thức và ngừng tuần hoàn.

Hệ thống báo động đỏ lập tức được kích hoạt. Ê-kíp cấp cứu tiến hành ép tim, ghi nhận rung thất trên monitor. Bệnh nhân được sốc điện 3 lần, đặt nội khí quản và hồi sinh tim phổi liên tục. Sau khoảng 15 phút, tim người bệnh đập trở lại, tuần hoàn tự nhiên được tái lập.

Bệnh nhân đang được các bác sĩ chăm sóc. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ nhận định nguyên nhân do tim mạch và chuyển bệnh nhân đi chụp, can thiệp mạch vành khẩn cấp. Kết quả cho thấy người này có bất thường cấu trúc gọi là cầu cơ động mạch vành ở nhánh liên thất trước, kèm hẹp tới 99% đoạn mạch phía sau. Đây chính là nguyên nhân gây rối loạn nhịp thất nguy hiểm.

Bệnh nhân được đặt stent thành công, sau đó hồi sức tích cực và áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy trong 48 giờ để bảo vệ não. Nhờ can thiệp kịp thời, người bệnh đã tỉnh táo, rút ống thở và hồi phục hoàn toàn, không để lại di chứng.

Theo các bác sĩ, cơ chế gây bệnh liên quan đến việc mạch vành bị chèn ép, làm giảm dòng máu, dễ hình thành mảng xơ vữa. Khi gắng sức hoặc stress, đoạn mạch bị co bóp mạnh có thể gây thiếu máu cơ tim, dẫn đến rối loạn nhịp ác tính và đột tử.

Đáng chú ý, bệnh nhân không có yếu tố nguy cơ, triệu chứng rất mơ hồ, thậm chí xét nghiệm ban đầu vẫn bình thường. Nếu không được cấp cứu kịp thời, nguy cơ tử vong của người bệnh rất cao.

Từ trường hợp này, bác sĩ cảnh báo người trẻ không đồng nghĩa nguy cơ bệnh tim thấp. Những tổn thương như cầu cơ kèm xơ vữa rất khó phát hiện bằng các phương pháp thông thường, cần đến các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại để tầm soát sớm.

