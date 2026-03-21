Chiều muộn ngày 17/3, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Biên, Phó Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh (Nghệ An) bế con đi dạo ở gần nhà tại phường Vinh Hưng (Nghệ An) thì nghe thấy tiếng tri hô từ sân bóng chuyền về một người bất ngờ đổ gục khi đang chơi bóng. Ngay lập tức, bác sĩ Biên đưa bé cho người khác bế rồi chạy vội đến sân bóng.

Người đàn ông khi đó được xác định ngừng tuần hoàn, ngay lập tức, bác sĩ Biên cùng mọi người tiến hành cấp cứu tại chỗ trong những phút giây sinh tử.

Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Biên chia sẻ về việc cấp cứu thành công một trường hợp đột quỵ trên sân bóng đã nhận được nhiều sự quan tâm, động viên từ cộng đồng. Ông bày tỏ sự xúc động trước những lời chúc mừng, song vẫn không khỏi trăn trở và dõi theo từng diễn biến sức khỏe của bệnh nhân.

VIDEO: Bác sĩ Trần Văn Biên chạy vào cứu người ngừng tuần hoàn trên sân bóng chuyền. Nguồn: BVCC.

Niềm vui thực sự đến vào sáng 20/3, khi đang làm việc, bác sĩ Biên nhận được cuộc gọi video từ gia đình bệnh nhân, ghi lại hình ảnh người đàn ông đã tỉnh táo và có thể nói chuyện với người thân.

“Khoảnh khắc đó, mọi nặng nề trong lòng như được trút bỏ”, bác sĩ Biên chia sẻ.

Bác sĩ Trần Văn Biên cũng chia sẻ việc cứu người ngừng tuần hoàn thành công không phải là thành quả của riêng cá nhân nào.

Theo ông, để cứu sống bệnh nhân, ngoài sự có mặt của các bác sĩ, còn có sự phối hợp kịp thời, hiệu quả của người dân tại hiện trường ở phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An), từ việc gọi cấp cứu, hỗ trợ làm thông đường thở đến phối hợp sơ cứu ban đầu. Bên cạnh đó là sự có mặt nhanh chóng của lực lượng cấp cứu 115 và đội ngũ cán bộ y tế.

Bác sĩ Biên cũng đánh giá cao năng lực chuyên môn và sự tận tâm của đội ngũ y tế Nghệ An, đặc biệt là những bác sĩ tuyến đầu và các điều dưỡng đã tiếp tục điều trị, góp phần đưa bệnh nhân vượt qua nguy kịch.

Theo bác sĩ Biên, mỗi người nên trang bị kiến thức cơ bản về sơ cứu như cấp cứu ngừng tuần hoàn, đuối nước hay điện giật. Việc can thiệp đúng cách trong “thời gian vàng” chỉ vài phút có thể quyết định sự sống của nạn nhân.

Ngày 19/3, bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã ký quyết định khen thưởng đối với bác sĩ Trần Văn Biên và bác sĩ Nguyễn Cao Việt - Khoa Ngoại tổng hợp 01, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh vì thành tích xuất sắc trong việc cấp cứu người bệnh tại cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và y đức trong xã hội.

Hướng dẫn sơ cứu đúng cách khi nạn nhân ngừng tim, ngừng thở Khi gặp nạn nhân ngừng tim, ngừng thở, việc ép tim - thổi ngạt đúng kỹ thuật có thể quyết định sự sống. Tuy nhiên, nếu thực hiện sai cách không chỉ kém hiệu quả mà còn có thể gây chấn thương như gãy xương sườn do ép sai vị trí. Trong trường hợp chỉ có một người sơ cứu, cần gọi cấp cứu ngay, sau đó đặt nạn nhân nằm ngửa trên mặt phẳng cứng. Nên cố định đầu và cổ để tránh tổn thương cột sống trước khi tiến hành ép tim. Người sơ cứu có thể thực hiện theo chu kỳ 30 lần ép tim - 2 lần thổi ngạt, hoặc chỉ ép tim nếu không thành thạo thổi ngạt. Khi ép, cần dùng lực của cả hai tay, giữ vuông góc với cơ thể nạn nhân để đạt hiệu quả tối ưu.

