Ngày 27/2, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thông tin, khoảng 19h ngày 25/2, tại siêu thị trên đường Phạm Ngọc Thạch, một bảo vệ 59 tuổi bất ngờ co giật toàn thân, tím tái rồi ngừng thở, ngừng tuần hoàn.

Trong thời khắc đó, chị Phạm Thị Thúy Hà (điều dưỡng của Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai) đang đứng gần đó. Chị Hà đã nhanh chóng lao tới kiểm tra, đánh giá tình hình và ép tim cấp cứu ngừng tuần hoàn tại chỗ cho người bệnh.

Sau khoảng 2 phút cấp cứu liên tục, bệnh nhân có mạch trở lại, tình trạng tím tái cải thiện, dần hồi phục ý thức và được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

Video sơ cứu bảo vệ của điều dưỡng Hà. Nguồn: BVCC.

Bản thân chị Hà đang điều trị viêm cột sống dính khớp - căn bệnh gây ra những cơn đau lưng, đau cột sống dai dẳng. Trong khi đó, ép tim đòi hỏi lực mạnh, đều và liên tục, là một thử thách lớn về thể lực đối với chị. Nhưng chị vẫn kiên trì thực hiện, vừa cấp cứu vừa tri hô tìm thêm người hỗ trợ.

Chị Hà cho biết, thời điểm xảy ra sự việc là ngoài giờ làm. Chị tranh thủ lúc chờ đón con tan học ghé vào siêu thị mua vài món đồ chuẩn bị bữa tối. Chứng kiến sự việc, chị không nghĩ nhiều, lao đến và nhanh chóng thực hiện các thao tác để cấp cứu cho người gặp nạn, bởi nếu không làm ngay, bệnh nhân có thể không còn cơ hội.

Trong suốt quá trình cấp cứu, chị không kịp giới thiệu mình là ai. Cho đến khi xe cấp cứu rời đi, mọi người mới biết chị là điều dưỡng.

