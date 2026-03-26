Ngày 26/3, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, các bác sĩ tại đây vừa cấp cứu thành công một trẻ nhỏ bị ngạt nước nặng, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Bé gái H.D.Y.V (14 tháng tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, tỉnh An Giang) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Trước đó, người nhà phát hiện trẻ ngã vào thùng nước, không rõ thời gian ngâm nước. Khi được vớt lên, bé V. đã ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn. Trẻ được sơ cứu tại bệnh viện địa phương bằng hồi sức tim phổi, đặt nội khí quản, bóp bóng, ấn tim và tiêm adrenalin, sau đó tim đập trở lại và được chuyển tuyến khẩn cấp.

Tại thời điểm vào Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, bé V. trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị ngạt nước giờ thứ 6, thiếu oxy não và viêm phổi hít.

Bệnh nhi được điều trị tích cực với thở máy, chống phù não, kiểm soát co giật, sử dụng kháng sinh, đồng thời điều chỉnh rối loạn điện giải và toan kiềm. Bé còn được áp dụng phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy. Nhờ sự can thiệp kịp thời và tích cực, tình trạng của trẻ đã dần cải thiện, thoát khỏi nguy kịch.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh cần giám sát chặt chẽ trẻ nhỏ, đặc biệt trong môi trường có nước. Khi trẻ bị ngạt nước, người lớn cần nhanh chóng thực hiện sơ cứu đúng cách như ép tim ngoài lồng ngực (vị trí 1/2 dưới xương ức) và hà hơi thổi ngạt nếu trẻ ngưng thở, tím tái. Người nhà tuyệt đối không thực hiện các biện pháp sai lầm như xốc nước, lăn lu hoặc ấn bụng vì có thể làm mất “thời gian vàng” cứu sống bệnh nhi.

Người đàn ông đột quỵ khi đi du lịch, thuê trực thăng 300 triệu về TPHCM cấp cứu Người đàn ông bị đột quỵ khi đi du lịch Côn Đảo đã được vận chuyển bằng máy bay đến TPHCM cấp cứu. Trên trực thăng, bác sĩ tranh thủ truyền thuốc tiêu sợi huyết cho bệnh nhân để tận dụng thời gian vàng.

Đưa người đàn ông vỡ u gan vượt 200km đi cấp cứu Đang ăn cơm, người đàn ông bất ngờ đau bụng dữ dội. Sau khi cấp cứu tại địa phương, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để can thiệp nút mạch do vỡ u gan.