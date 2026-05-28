Bộ Y tế ngày 28/5 cho biết đang lấy ý kiến về Dự thảo Hồ sơ Nghị định Quy định về quản lý mỹ phẩm. Dự kiến dự thảo sẽ được trình Chính phủ vào tháng 6.

Người phụ trách sản xuất và chất lượng mỹ phẩm phải có trình độ đại học

Đáng chú ý, trong nội dung điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong dự thảo, Bộ Y tế đề xuất làm rõ điều kiện nhân sự. Theo đó, một người phụ trách sản xuất và 1 người phụ trách chất lượng phải có mặt trong toàn bộ thời gian hoạt động của cơ sở và phải đáp ứng tiêu chuẩn có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Dược học, Hóa học, Hóa dược, Công nghệ sinh học, Sinh học, Công nghệ thực phẩm hoặc chuyên ngành kỹ thuật hóa học phù hợp với dạng sản phẩm sản xuất.

Ngoài ra, nhân sự này cũng phải có thời gian làm việc ít nhất 2 năm tại các cơ sở sản xuất: Mỹ phẩm, thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoặc thiết bị y tế.

So với quy định hiện hành, để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.

Trao đổi với VietNamNet ngày 28/5, lãnh đạo Cục Quản lý Dược, cơ quan chấp bút dự thảo, cho hay đề xuất mới này nhằm nâng cao năng lực cơ sở, nhân sự sản xuất mỹ phẩm, tránh tình trạng "người người, nhà nhà" sản xuất mỹ phẩm tràn lan không đảm bảo chất lượng; đồng thời nâng cao chất lượng mỹ phẩm sản xuất trong nước, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Nhiều chuyên gia nhận định đề xuất này của Bộ Y tế hợp lý khi thời gian qua, nhiều vụ sản xuất hàng tấn mỹ phẩm giả bị lực lượng chức năng phanh phui.

Một sản phẩm kem trộn được gắn mác hàng ngoại từ "công xưởng" của Lâm Thị Kim Nương (TPHCM) bị công an triệt phá hồi tháng 4. Ảnh: CA

Sản phẩm mỹ phẩm là gì? Theo dự thảo Nghị định, mỹ phẩm là bất kỳ chất hoặc hỗn hợp nào được dùng để tiếp xúc với các bộ phận bên ngoài cơ thể người (biểu bì, hệ thống lông tóc, móng, môi và cơ quan sinh dục ngoài) hoặc với răng và niêm mạc miệng, với mục đích chính là làm sạch, làm thơm, thay đổi ngoại hình, bảo vệ, duy trì tình trạng tốt hoặc điều chỉnh mùi cơ thể.

Quảng cáo mỹ phẩm không cần cấp giấy xác nhận nội dung

Cục Quản lý Dược cho biết trong dự thảo, Bộ Y tế sẽ cắt giảm 4 thủ tục hành chính về xác nhận nội dung quảng cáo gồm cấp mới, cấp lại, cấp lại giấy hết hiệu lực và cấp lại giấy khi thay đổi thông tin hành chính.

"Dù không phải làm thủ tục xác nhận nội dung nhưng việc quảng cáo phải phù hợp với thông tin sản phẩm mỹ phẩm đã được công bố và thực hiện theo quy định của pháp luật quảng cáo", lãnh đạo Cục Quản lý Dược cho biết việc quản lý quảng cáo sẽ hướng vào hậu kiểm.

Để phục vụ công tác kiểm tra chuyên ngành và giám sát chất lượng, dự thảo quy định phân loại mỹ phẩm thành 3 nhóm nguy cơ cao, trung bình và thấp trên cơ sở thành phần công thức, đối tượng sử dụng, vùng tiếp xúc, phương thức sử dụng, mức độ phơi nhiễm, biên độ an toàn, lịch sử tuân thủ và thông tin an toàn thực tế; đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết tiêu chí phân loại và danh mục nhóm sản phẩm phục vụ quản lý rủi ro.

Cục Quản lý Dược cho biết trong dự thảo, Bộ Y tế cũng đề xuất bỏ khái niệm “Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm” mà chuyển sang khái niệm "số quản lý" để phục vụ hậu kiểm.

Phân cấp lại thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính

Cụ thể, đến ngày 31/12/2028, Bộ Y tế vẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ mỹ phẩm nhập khẩu; Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc UBND cấp tỉnh tiếp nhận, giải quyết hồ sơ mỹ phẩm sản xuất trong nước.

Từ năm 2029, cơ quan chuyên môn về y tế thuộc UBND cấp tỉnh tiếp nhận và giải quyết toàn bộ thủ tục công bố, gia hạn, thay đổi nội dung đối với tất cả sản phẩm mỹ phẩm của tổ chức, cá nhân có trụ sở chính tại địa bàn.

Dự thảo cũng phân cấp rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ và trước pháp luật về quản lý nhà nước trong sản xuất, công bố, kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm trên địa bàn.