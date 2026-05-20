Lô sữa rửa mặt dưỡng da này trên nhãn ghi số lô: 04, ngày sản xuất 15/9/2023, hạn dùng 15/9/2028. Sản phẩm do Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt (TPHCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và chi nhánh của công ty này sản xuất.

Một lô sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum - Tuýp 100ml bị thu hồi trên toàn quốc. Ảnh: FB NHAT VIET Cosmetics

Lý do thu hồi được đưa ra là mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH.

Cục Quản lý Dược Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm, đồng thời kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm theo yêu cầu.

Riêng Sở Y tế TPHCM được giao Kiểm tra Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; hạn chót ngày 2/7 phải báo cáo về Cục việc xử lý, xử phạt vi phạm.

Đo độ pH là một chỉ tiêu quan trọng để kiểm nghiệm tính an toàn của sản phẩm mỹ phẩm. Độ pH của mỹ phẩm cần phải phù hợp với độ pH tự nhiên của da để tránh gây kích ứng. Các sản phẩm có độ pH quá cao hoặc quá thấp sẽ có nguy cơ làm mất đi lớp bảo vệ tự nhiên của da, gây ra các vấn đề như khô da, viêm da hoặc dị ứng.

Độ pH của một loại dung dịch được quy ước theo thang số chạy từ 0 đến 14. Những loại dung dịch có độ pH dưới 7 - độ pH trung tính được gọi là có tính acid còn những dung dịch có độ pH lớn hơn 7 được gọi là có tính kiềm. Chẳng hạn nước chanh với độ pH là 2 sẽ có tính acid trong khi Amoniac có độ pH là 12 sẽ mang tính kiềm.