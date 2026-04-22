Động thái được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đưa ra sau khi phát hiện Công ty TNHH thương mại dịch vụ BB Việt Nam (địa chỉ tại Hà Nội) vi phạm quy định. Lý do là doanh nghiệp này kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra.

Cơ quan của Bộ Y tế cũng xác định tình tiết tăng nặng do có 37 mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi cùng thời điểm kiểm tra.

Bên cạnh việc bị phạt tiền 75 triệu đồng, công ty này buộc phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ 37 mỹ phẩm do cơ sở đứng tên công bố. Trong danh sách này, có các sản phẩm kem chống nắng, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, dưỡng thể... thuộc thương hiệu khá nổi tiếng ở thị trường Việt Nam như Anessa, Hatomugi, Rosette, Skin Aqua, Senka, Shiseido, Hada Labo, Aqua Label...

Danh sách 37 mỹ phẩm do Công ty TNHH thương mại dịch vụ BB Việt Nam công bố bị thu hồi, tiêu hủy. Ảnh chụp màn hình: Cục Quản lý Dược

Theo quy định, mỗi mỹ phẩm khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) lưu giữ tại địa chỉ nơi chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Nói cách khác, PIF là một bộ tài liệu chứa đầy đủ các thông tin về sản phẩm mỹ phẩm.

Tài liệu này gồm thông tin hành chính và tóm tắt sản phẩm (như nhãn, hướng dẫn sử dụng, hệ thống ghi số lô, mã...); chất lượng của nguyên liệu; chất lượng của thành phẩm; an toàn và hiệu quả.

Cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường phải lưu giữ PIF trong thời gian tối thiểu 3 năm kể từ khi lô sản xuất cuối cùng được đưa ra thị trường và phải xuất trình PIF khi cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra yêu cầu.