Ngày 14/10, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng phối hợp với Roche Pharma Việt Nam và các bệnh viện, tổ chức lễ phát động chiến dịch "Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu". Chương trình sẽ khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho gần 5.000 phụ nữ tại Hà Nội, TPHCM và Huế, nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy phát hiện sớm căn bệnh này.

Lần đầu tiên, Quỹ tổ chức sự kiện “Tàu hồng lăn bánh - nhận thức lan xa” tại Việt Nam. Đoàn tàu mang sắc hồng nổi bật sẽ xuất hiện tại ga Cát Linh, Hà Nội tạo nên điểm nhấn thị giác mạnh mẽ và lan tỏa lời nhắn nhủ về việc phụ nữ cần chủ động chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm ung thư vú để tăng cơ hội điều trị thành công.

Cùng với đó, hàng loạt tòa nhà biểu tượng tại Hà Nội và TPHCM đồng loạt “phủ hồng” để tiếp thêm độ lan tỏa cho chiến dịch, đồng thời kêu gọi sự đồng hành của doanh nghiệp và cộng đồng trong hành trình phòng chống ung thư vú.

Theo Bộ Y tế, ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam, với hơn 24.000 ca mới mỗi năm, chiếm 28,9% tổng số ca ung thư ở nữ giới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Thanh Hải.

Theo Giáo sư Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K (Hà Nội) - Phó Chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng, ung thư vú có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Phát hiện ở giai đoạn đầu giúp việc điều trị đơn giản, hiệu quả cao, chi phí thấp và tăng tỷ lệ sống. Do đó, tầm soát định kỳ, đặc biệt từ tuổi 40, là yếu tố then chốt để kiểm soát bệnh.

Mặc dù trong những năm gần đây, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống bệnh ung thư vú đã được triển khai tại các tỉnh/thành phố nhưng vẫn còn rất nhiều chị em phụ nữ Việt Nam vẫn chưa chủ động trong việc tự đi khám sàng lọc.

Tại lễ phát động, Giáo sư Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, kêu gọi cộng đồng chung tay đẩy lùi ung thư vú. Ông kêu gọi mỗi phụ nữ, đặc biệt là những người từ 40 tuổi trở lên, hãy chủ động tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú.

Thứ trưởng nhấn mạnh 5 bước thiết yếu để phát hiện sớm bệnh: hiểu nguy cơ mắc bệnh, biết cách giảm nguy cơ, tự khám vú đúng cách, nhận biết thời điểm cần đi khám, tìm đúng cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ.

Năm 2025 sẽ có 5.000 phụ nữ được khám sàng lọc ung thư vú. Ảnh: Quỹ NMTS.

Trải qua hơn 12 năm, chiến dịch "Chung tay vì người phụ nữ tôi yêu" đã tạo dấu ấn trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng. Từ năm 2012, Quỹ Ngày mai tươi sáng đã cung cấp thông tin về ung thư vú cho hàng triệu người và hỗ trợ tầm soát miễn phí cho hơn 80.000 phụ nữ có nguy cơ cao, giúp phát hiện và điều trị kịp thời.

