Sau khi nghe tin chồng - ông Vương - chỉ còn sống tối đa 3 tháng, bà Trần rơi vào tình trạng suy sụp. Trước đó, cậu con trai 22 tuổi của ông bà phát hiện ung thư tuyến tụy giai đoạn sớm trong một lần khám sức khỏe định kỳ. Không lâu sau, con gái 19 tuổi nhập viện vì đau bụng và cũng được chẩn đoán mắc cùng căn bệnh.

Theo Aboluowang, nhận thấy trường hợp có tới 3 người trong một nhà cùng mắc một loại ung thư khá hy hữu, các bác sĩ quyết định họp hội chẩn chuyên khoa ngay lập tức. Họ nghi ngờ gia đình trên có chung một yếu tố nguy cơ trong môi trường sống hoặc chế độ dinh dưỡng.

Bà Trần cho biết nhà mình ít sử dụng thực phẩm bên ngoài, hầu hết các bữa ăn đều do bà chuẩn bị. Đặc biệt, trong suốt 4 năm qua, nguồn lương thực chính của cả nhà là bánh bao làm từ bột ngô do mẹ chồng gửi từ quê.

Sản phẩm chế biến từ các loại ngô, đậu, lạc bị mốc có nguy cơ chứa độc tố. Ảnh minh họa: MSC

Từ chi tiết này, bệnh viện đã yêu cầu đem mẫu bột đi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy hàm lượng aflatoxin B1 trong bột ngô vượt ngưỡng an toàn hơn 50 lần. Đây là loại độc tố sinh ra từ nấm mốc, thường xuất hiện trong ngô, lạc, đậu… nếu bảo quản không đúng cách. Aflatoxin bị Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất gây ung thư hàng đầu, có khả năng gây tổn thương gan, dẫn đến ung thư gan hoặc ung thư tuyến tụy.

Kết quả kiểm tra sức khỏe của bà Trần sau đó phát hiện gan đã có tổn thương nghiêm trọng, chưa chuyển thành ung thư. Điều này càng khẳng định giả thuyết độc tố trong bột ngô là nguyên nhân chính khiến 3 người thân của bà lâm bệnh.

Khi biết sự việc, bà Trần òa khóc: “Đều là lỗi của tôi. Tôi đã hại cả nhà mình”. Mẹ chồng bà Trần lập tức từ quê lên thành phố. Bà cụ thừa nhận từng phát hiện ngô có mùi lạ nhưng vì tiếc của, cho rằng chỉ cần bỏ phần mốc đi thì vẫn có thể dùng. Suốt 4 năm, bà đều đặn gửi bột ngô cho con cháu, với suy nghĩ rằng ngô do gia đình tự trồng “tự nhiên, an toàn” hơn so với bột công nghiệp bán ngoài thị trường.

Theo các chuyên gia, đây là trường hợp điển hình cảnh báo rủi ro từ việc sử dụng thực phẩm tự chế biến nhưng bảo quản không đúng cách. Thực tế, độc tố aflatoxin không thể loại bỏ chỉ bằng việc cắt bỏ phần hỏng, cũng không bị phân hủy ở nhiệt độ nấu nướng thông thường. Chúng có thể thẩm thấu vào toàn bộ hạt ngũ cốc, tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh nghiêm trọng nếu tích lũy lâu dài.

Sự việc này cho thấy thói quen tiết kiệm, cùng niềm tin vào thực phẩm “tự nhiên, sạch” nhưng thiếu cơ sở khoa học, có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát chất lượng thực phẩm, lựa chọn nguồn cung an toàn, cũng như thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện bất thường.