Vụ việc đối tượng Bằng Văn Vỹ dùng dao tấn công nhiều nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ngày 23/10 khiến dư luận phẫn nộ.

Ngày 24/10, Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cho biết, đến sáng nay, sức khỏe các nạn nhân đã cơ bản ổn định. Điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang, người bị thương nặng với hai vết thương ở động mạch cảnh và động mạch dưới đòn, đã được cấp cứu kịp thời.

Tiến sĩ Đức nhấn mạnh, bạo lực trong bệnh viện vẫn xảy ra dù đã có nhiều cảnh báo và biện pháp ngăn chặn. Ngành y tế chịu áp lực lớn với khoảng 2 tỷ lượt khám chữa bệnh mỗi năm. Có những cơ sở y tế tiếp đón gần 10.000 lượt người mỗi ngày, khiến cán bộ y tế phải làm việc liên tục trong môi trường căng thẳng.

Các vụ bạo lực thường xảy ra tại khu vực cấp cứu hoặc hồi sức cấp cứu, nơi tính mạng bệnh nhân bị đe dọa. Tiến sĩ Đức khẳng định hành vi hành hung nhân viên y tế từ phía người bệnh hoặc người nhà là không thể chấp nhận. Ông dẫn chứng vụ việc tại Trung tâm Y tế Thanh Ba (Phú Thọ), nơi nhân viên y tế dù bị hành hung vẫn tận tâm cứu sống một cháu bé.

Từ tháng 5, Bộ Y tế đã triển khai các giải pháp đồng bộ để ngăn chặn bạo lực y tế, bao gồm:

Giáo dục và nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế từ bác sĩ, điều dưỡng. Dù áp lực công việc lớn, nhân viên y tế cần tránh những lời nói hoặc hành vi chưa phù hợp khi giải thích với người nhà bệnh nhân.

Các cán bộ ngành y tế tỉnh thăm hỏi sức khỏe nạn nhân. Ảnh: BV Sản Nhi Nghệ An.

Các cơ sở y tế đã tăng cường an ninh bệnh viện, bố trí lực lượng an ninh để hỗ trợ ngay lập tức khi xảy ra sự cố.

Đổi mới phong cách phục vụ và quản trị như ứng dụng chuyển đổi số giúp nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh. Đồng thời, xây dựng môi trường bệnh viện xanh, sạch, đẹp, thân thiện giảm áp lực cho cả nhân viên y tế và bệnh nhân.

Ngoài ra, ông Đức cho biết khi có các vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để xử lý các vụ việc, tạo tính răn đe.

Tiến sĩ Đức chia sẻ, mong muốn duy nhất của cán bộ y tế là mang lại sức khỏe và giúp người bệnh mau chóng bình phục. Trong những tình huống áp lực, nếu nhân viên y tế có lời nói hoặc cử chỉ chưa phù hợp, ông mong người bệnh và người nhà thông cảm, chia sẻ để tạo môi trường làm việc an toàn. Điều này giúp nhân viên y tế toàn tâm, toàn lực cứu chữa bệnh nhân.

Ông Đức nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta đều hướng tới một mục tiêu chung - sức khỏe và sự an toàn cho người bệnh. Một môi trường y tế an toàn, thân thiện sẽ giúp hành trình chữa bệnh trở nên ý nghĩa hơn”.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 23/10, Bằng Văn Vỹ đang chăm sóc 2 con ở phòng bệnh tầng 3, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thì có hành động bất thường. Vỹ ôm một trẻ sơ sinh (cùng phòng với con đối tượng) định ném xuống.

Phát hiện sự việc, nhân viên y tế và người dân xung quanh lao vào can ngăn thì Vỹ dùng dao gọt hoa quả tấn công. Theo thống kê ban đầu, vụ tấn công khiến 7 người bị thương, trong đó một nữ điều dưỡng bị thương rất nặng với vết thương thấu phổi.

Người đàn ông dùng dao đâm 7 người bị thương ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An Một người đàn ông có hành động lạ thường tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khi được các nhân viên y tế can ngăn đã dùng dao tấn công, khiến 7 người bị thương.

Ngăn kẻ truy sát nhiều người ở Bệnh viện Sản Nhi, nữ điều dưỡng bị đâm nguy kịch Lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đối tượng Bằng Văn Vỹ đã dùng dao tấn công, truy sát khiến 7 người bị thương, trong đó nữ điều dưỡng có 4 vết thương nguy hiểm đến tính mạng.