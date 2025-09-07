Tối 7/9, mạng xã hội xuất hiện nhiều clip ghi lại vụ việc nghiêm trọng tại phòng khám nha khoa trên đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TPHCM. Trong clip, một phụ nữ mặc áo blouse trắng - được xác định là chủ phòng khám - có hành vi bạo lực với khách hàng.

Theo nội dung clip, mâu thuẫn bắt đầu khi khách hàng nữ đang ngồi trong phòng khám và xảy ra tranh cãi với bác sĩ. Khi khách hàng dùng điện thoại ghi hình, bác sĩ đã có những hành vi bạo lực nghiêm trọng bao gồm dùng gậy chỉ vào mặt khách hàng, đẩy ngã và bóp cổ.

Người phụ nữ mặc áo blouse trắng hành hung khách hàng. Ảnh: Cắt từ clip

Không dừng lại ở đó, người này còn giật điện thoại của khách ném xuống đất, sau đó tiếp tục đánh một người đàn ông can ngăn và ném nhiều vật dụng về phía khách hàng. Sự việc khiến khu vực phòng khám náo loạn, nhiều người phải can thiệp trước khi khách hàng rời khỏi phòng khám.

Tối cùng ngày, UBND phường Hạnh Thông xác nhận công an phường đã mời một số người đến trụ sở lập hồ sơ xác minh, xử lý theo quy định. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt T.T, do bác sĩ N.T. (40 tuổi) phụ trách chuyên môn kĩ thuật. Nguyên nhân xuất phát từ việc khách hàng và nữ bác sĩ mâu thuẫn với nhau trong dịch vụ niềng răng.