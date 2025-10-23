Nghệ An:

Trưa 23/10, liên quan đến đối tượng Bằng Văn Vỹ dùng dao tấn công khiến 7 người bị thương, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã có báo cáo ban đầu về vụ việc.

Cụ thể, vào khoảng 10h30 cùng ngày, Bằng Văn Vỹ (sinh năm 1996, quê Bắc Ninh, hiện trú tại xã Quế Phong, Nghệ An) ôm một đứa trẻ định thả từ tầng 3 bệnh viện xuống đất. Tuy nhiên, các nhân viên y tế phát hiện và lao vào can ngăn. Sau đó, Vỹ đã cầm dao gọt hoa quả tấn công nhiều người đang có mặt ở tầng 3 bệnh viện.

Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, 4 nhân viên y tế cùng 2 người nhà và 1 trẻ sơ sinh bị thương.

Trong đó, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang bị thương nặng nhất với 4 vết dao đâm sâu vào vùng cổ, ngực. Ba điều dưỡng khác bị thương ở vùng bụng, mắt. Hai người nhà bệnh nhân bị thương nhẹ và 1 trẻ sơ sinh xây xát vùng đầu.

Khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã sơ cứu, đưa nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân sang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tại đây, các nhân viên y tế được phẫu thuật.

Vụ tấn công bằng dao khiến 4 nữ điều dưỡng bị thương. Ảnh: T.Lương

"Các nhân viên y tế rất dũng cảm khi ngăn cản đối tượng truy sát người. Chị Trang đã được mổ xong nhưng đang nằm thở máy để tiếp tục theo dõi. 6 người còn lại bị thương ở phần mềm cũng đang được tích cực điều trị", lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thông tin.

Theo báo cáo từ bệnh viện, đối tượng Vỹ đưa vợ đến đây để sinh con lần thứ 2, thai đôi thiếu tháng. Vợ của Vỹ và 2 bé sơ sinh được chăm sóc và điều trị tại phòng 305, Khoa Sơ sinh. Trong quá trình vợ và con nằm viện, Vỹ cùng người thân thường túc trực, chăm sóc con và không có biểu hiện bất thường.

Ngày 22/10, một trong hai con của Vỹ xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng, được chuyển sang Khoa Sơ sinh để điều trị.

Khoa Sơ sinh nơi xảy ra sự việc. Ảnh: T.Lương

Đến 10h30 ngày 23/10, Vỹ bất ngờ dùng dao tấn công 1 người nhà bệnh nhân và 1 nhân viên y tế đang chăm sóc trẻ tại phòng. Tiếp đó, đối tượng giằng lấy 1 trẻ sơ sinh (nằm cùng giường con của Vỹ) đưa ra cửa sổ với ý định thả xuống.

Lúc này, một điều dưỡng tên là Hồng đã kịp thời vào giành lại đứa bé. Hồng đã bị Vỹ dùng dao tấn công. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng dao tấn công hai người nhà bệnh nhân cùng phòng 305.

Phát hiện sự việc, nữ điều dưỡng Trang đã lao vào can ngăn bị Vỹ cầm dao gây thương tích. Khi chị Trang cố gắng thoát thân, chạy về Phòng điều dưỡng - Khoa Sơ sinh thì đối tượng tiếp tục đuổi theo.

Tại phòng điều dưỡng, Vỹ đã dùng dao tấn công nữ điều dưỡng khác tên Hoài. Lúc này, chị Trang đã dùng một chăn mỏng để che chắn và xin đối tượng dừng tay nhưng Vỹ không dừng lại mà tiếp tục dùng dao tấn công chị.

Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng bảo vệ có mặt, vận động đối tượng dừng tay. Sau đó, lực lượng công an đã có mặt khống chế Vỹ. Hiện đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ, để phục vụ điều tra.