Bộ Y tế vừa có hồi đáp kiến nghị xem xét không tăng mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở vì sẽ gây khó khăn cho người lao động tự do, có thu nhập thấp và các đối tượng mua theo hộ gia đình.

Trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh, Bộ Y tế cho biết theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, mức đóng BHYT theo hộ gia đình hoặc nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) so với mức lương cơ sở. Khi mức lương cơ sở tăng, quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia BHYT cũng tăng tương ứng.

Ví dụ, mức chi trả tối đa cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế ban đầu tăng tương ứng theo tỷ lệ mức lương cơ sở; Mức chi phí cho một lần khám chữa bệnh không phải cùng chi trả tăng lên. Mức 15% mức lương cơ sở tăng về số tuyệt đối, giúp người bệnh được miễn cùng chi trả ở mức chi phí cao hơn.

Hiện mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng (áp dụng từ 1/7). Người tham gia BHYT được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi chi phí cho một lần khám đúng tuyến thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương 379.500 đồng (tăng 28.500 đồng so với trước đó).

Với những người tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên, thông thường khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến, người bệnh phải đồng chi trả 5-20% trong phạm vi được hưởng BHYT. Từ ngày 1/7, nếu tổng số tiền tự trả này cộng dồn trong năm vượt quá 15,18 triệu đồng (6 lần mức lương cơ sở), người bệnh sẽ được miễn hoàn toàn phần đồng chi trả 5-20% đó cho các lần điều trị tiếp theo cho đến hết năm (trước đó là 14,04 triệu đồng).

Quỹ BHYT cũng chi trả các loại thuốc, dịch vụ kỹ thuật cao và vật tư y tế có giá trị thanh toán lớn hơn.

Theo Bộ Y tế, khi mức lương cơ sở tăng, quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia BHYT cũng tăng tương ứng. Ảnh: BVCC

Theo Bộ Y tế, Quỹ BHYT hoạt động theo nguyên tắc chia sẻ rủi ro và bảo đảm cân đối thu, chi. Chi phí khám chữa bệnh, giá dịch vụ y tế, chi phí thuốc và vật tư y tế gia tăng theo giá cả thị trường.

"Nếu giữ nguyên mức đóng trong khi chi phí khám chữa bệnh thực tế tăng, Quỹ có nguy cơ mất cân đối, dẫn đến phải thu hẹp danh mục dịch vụ y tế hoặc giảm tỷ lệ chi trả cho người bệnh", Bộ Y tế lý giải.

Chính sách đệm giảm gánh nặng tài chính cho người dân khi điều chỉnh mức đóng

Nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người dân khi điều chỉnh mức đóng, Nhà nước đã và đang áp dụng một số chính sách "đệm". Trong đó, Luật Bảo hiểm y tế quy định cơ chế giảm trừ mức đóng đối với các thành viên cùng tham gia trong một hộ gia đình.

Ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng BHYT đối với các nhóm như hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Thực tế, người dân thuộc hộ nghèo đang được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT; với hộ cận nghèo, nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70%, nâng lên 100% nếu người dân cư trú tại địa bàn xã nghèo theo quy định. Với nhóm học sinh, sinh viên, nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50%, đang được đề xuất nâng lên 70%. Còn nhóm hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ tối thiểu 30%, đề xuất tăng lên 50%.

Bộ Y tế cho biết đang nghiên cứu đa dạng hóa các mức đóng và gói quyền lợi BHYT để vừa bảo đảm mục tiêu BHYT toàn dân, vừa phù hợp với khả năng chi trả của người dân có thu nhập thấp. Đồng thời, cơ quan này cũng đề xuất Chính phủ nâng mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách nhà nước đối với người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn và người thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Bên cạnh đó, căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định hỗ trợ thêm ngoài mức quy định của Trung ương đối với người lao động tự do, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tham gia BHYT.